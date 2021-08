La ilusión de Federico Accardi y un sueño dorado a horas del debut de Los Murciélagos en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020

Los Murciélagos, la Selección argentina de fútbol ciego, son unos de los principales candidatos a sumar una medalla para la delegación argentina en los Juegos Paralímpicos de Tokio. no sólo porque en Río 2016 alcanzaron las semifinales y terminaron colgándose el bronce, sino porque hace poco más de dos meses se coronaron campeones del Grand Prix disputado también en la capital japonesa, por lo que llegan motivados y con ritmo.

En las horas previas al debut contra Marruecos, este domingo a las 4:30 de la madrugada argentina, el futbolista mendocino Federico Accardi dialogó con MDZ y contó sus sensaciones de cara a lo que serán sus terceros Juegos Paralímpicos, tras su debut en Londres 2012 y el bronce en Río 2016.

"Llegamos bien, creemos que llegamos de la mejor forma posible", comienza diciendo el jugador nacido en la ciudad de Godoy Cruz y surgido del Bella Vista Fútbol Club, teniendo en cuenta que Argentina viene de coronarse campeón en el Grand Prix ya mencionado, por lo que "llegamos con mucha confianza para ir en búsqueda del podio".

En junio pasado, Los Murciélagos se consagraron campeones en Japón (foto: Paradeportes).

Durante los Juegos Olímpicos se escuchó a muchos deportistas quejarse por no haber podido entrenarse con normalidad durante el año pasado, algo que en algunos casos se notó y en otros pasó desapercibido en cuanto a los resultados obtenidos. En ese sentido, Accardi asegura que el parate no afectó demasiado a Los Murciélagos.

"Si bien nos tuvimos que adaptar a la situación, nos las arreglamos porque nosotros siempre estamos acostumbrados a adaptarnos a las adversidades, desde nuestra genética, desde que nos quedamos ciegos que nos tenemos que adaptar a las adversidades, así que la supimos superar bien", comenzó diciendo al respecto, y sentenció: "No es excusa la pandemia para no poder haber entrenado, nosotros obtuvimos el permiso para poder entrenar, así que no nos afectó".

Las ansias por el oro

En su palmarés, la Selección argentina de fútbol ciego ostenta tres medallas paralímpicas: plata en Atenas 2004 y bronce en Beijing 2008 y Río 2016, por lo que la medalla dorada sigue siendo la gran ilusión de Los Murciélagos, que se han puesto distintos objetivos a superar a lo largo de la competencia, pero con una meta clara.

"El micro objetivo es estar en el podio, el macro objetivo es buscar la medalla que nos hace falta, que es el oro", explicó el mendocino, dejando en claro las ambiciones del equipo dirigido por Martín Demonte.

Las fortalezas del equipo

"Las grandes fortalezas del equipo son la solidez que tenemos nosotros, el conocimiento que tenemos dentro de la cancha, la sintonía y sobre todo que tenemos una muy buena defensa y contamos con un ataque bastante certero, que generalmente terminamos ganando los partidos por eso", comenzó explicando Accardi.

Además, destacó el recambio con el que cuenta el DT a la hora de rotar durante los partidos. "Cuando entra un compañero no se nota la diferencia entre los que entran de titulares y los que empiezan en el banco, y así desgastamos a los rivales físicamente", ponderó. Los Murciélagos van por su primera medalla de oro (foto: Paradeportes).

Hablando del recambio, también se da uno generacional que se ve plasmado, principalmente, en la ausencia de Silvio Velo, símbolo máximo de Los Murciélagos y capitán histórico. El bicampeón mundial y triple medallista paralímpico quedó afuera de la lista a sus 50 años.

Al respecto, Accardi consideró que "si bien Silvio ha sido un referente, la edad llega para todos y a todos nos va a pasar que en algún momento vamos a tener que salir, pero los chicos que vienen están preparados de la mejor forma porque acá estamos los mejores, los que el técnico consideró que están más aptos para representar al país, así que ojalá que el equipo no sienta su ausencia, y que los chicos que vienen puedan suplantarlo de la mejor manera".

Crecimiento personal

De aquél pibe que con 14 años comenzó a viajar solo a Capital Federal para los primeros entrenamientos en el CeNARD, pasando por años en los que no lograba ganarse un lugar en el equipo titular que por entonces dirigía Gonzalo Vilariño y que lo hicieron pensar en colgar los botines, Accardi llega a su tercera cita paralímpica con mucha experiencia sobre el lomo y sin la ansiedad de sus primeros años con la Albiceleste.

"Lo vivo más tranquilo", comienza diciendo, y argumenta que "uno va ganando experiencia, entonces creo que estoy en el momento justo, tengo 32 años, puedo combinar dos cosas importantes: llego bien físicamente y tengo bastantes partidos en el lomo, con varios momentos de mucha presión que he pasado jugando con la Selección". Accardi llega en un buen momento: plenitud física y experiencia (foto: Paradeportes).

"Entonces ahora no me pesa y voy a tratar de divertirme lo más que se pueda adentro de la cancha, para poder tener un mejor rendimiento, pero lo vivo con mucha más tranquilidad, con mucha menos ansiedad que los otros Juegos, agrega al respecto.

Los rivales de Los Murciélagos

La Selección integra el Grupo B junto a Marruecos, España y Tailandia, y sólo dos lograrán la clasificación a la siguiente fase. Todos los partidos de Los Murciélagos serán televisados en vivo por DeporTV.

La primera cita para Argentina será este domingo a las 4:30 ante Marruecos. "Mucho no te puedo decir porque jugamos una sola vez contra ellos. No los conocemos, más allá de lo que se ha visto en los videos, sabemos que nos va a plantear un partido cerrado en el cual va a ser un juego muy físico y de mucha fricción, y ellos van a jugar a la contra, no creo que se animen a jugarle par a par a Argentina", explica.

El segundo partido para los dirigidos por Martín Demonte será España, el lunes a las 7 de la mañana, el cual podría ser decisivo para la clasificación a semifinales. "Va a ser un partido muy táctico, nos conocemos muchísimo y nos tenemos los dos estudiados", asegura Accardi.

Finalmente, el último partido del Grupo B será el martes a las 4:30 frente a Tailandia. "Puede ser un partido más abierto, porque ataca, no tiene mucha fricción en el medio, juega mucho al ida y vuelta, así que será un partido de atacarnos los dos. Y aparte hay que ver en qué situación llegamos ambos equipos, porque es el último, depende el resultado que tengamos que sacar va a ser cómo planteemos el partido, porque son fundamentales los primeros dos partidos".

El Grupo A lo integran el anfitrión, Japón, el campeón defensor, Brasil, China y Francia. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a semifinales, las cuales se jugarán el jueves 2 de septiembre. El partido por el bronce será el 3 de septiembre a las 23.30 y la final por el oro el sábado 4 de septiembre a las 4.30.