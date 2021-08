Diego Noras, el endurista amateur que se suma a la legión argentina en el Rally Dakar

Cuando se habla de Rally Dakar, inmediatamente aparecen nombres resonantes con mucha trayectoria dentro de la especialidad. Pero, a la vez, se pueden encontrar historias que valen la pena destacar ya que sirven como referencia para aquellos que dudan en si realmente siendo amateur se puede disputar esta mítica competencia.

Y Diego Noras en un fiel reflejo de que se puede. El mendocino, de 32 años, debutará en la edición 2022 y se prepara con todo para estar a la altura. Cuenta con una extenso recorrido dentro del enduro, pero no se dedica profesionalmente a la actividad. "Es un esfuerzo muy grande. No soy profesional y quiero demostrar que cuando uno tiene sueños por delante hay que hacer lo imposible para cumplirlos", expresa.

En la misma línea, continuó: "El Rally Dakar ha sido un sueño para mi desde que tengo uso de razón. Cada año espero ansioso que llegue el momento para verlo y este año me plantee la idea de participar en esta carrera, Orly Terranova me insistió y me terminó convenciendo. Franco Caimi también me ha dado una mano muy grande en la parte navegación y me gustó mucho".

"Fue él quien me contactó con el equipo y arrancamos a entrenar fuerte. Es un desafío para nada sencillo ya que a la vez sigo trabajando, tengo una familia que también me necesita, entonces es clave estar muy enfocado y teniendo muy en claro los objetivos apuntados", agregó.

Este proyecto cuenta con el apoyo de Diario MDZ, que vuelve a apostar por deportistas provinciales y, en esta oportunidad, acompañará a un ingeniero civil que se enfrenta al reto más importante de su carrera deportiva. Sobre su preparación, que ya transita su parte final, será muy intensa ya que disputará campeonatos nacionales de navegación y el Rally de Marruecos.

"La idea es estar en el Argentino de navegación, después viajo a España para seguir entrenando y confirmé mi presencia en el Rally de Marruecos (7 de octubre). Luego tendremos otra fecha el CaNav para seguir sumando experiencia y llegar de la mejor manera al Dakar. Estoy con mucha ilusión y disfrutando cada día. Es un sueño y vamos por ello", cerró.

En su 44ª edición, que se celebrará del 2 al 14 de enero próximos, el Dakar 2022 se aventura en el Empty Quarter, un desierto inmenso, arenoso y misterioso del tamaño de Francia que se extiende por el sudeste saudí. En esta inmensidad de arena y dunas, los virtuosos de las dos ruedas sabrán sacar ventaja siempre que cuiden la navegación con el mismo esmero.

Sus desafíos

Campeonato Argentino de Navegación (CANAV Rally Raid)

17 al 19 de Septiembre, San Juan

29 al 31 de Octubre, Mendoza

Rally de Marruecos

8 al 13 de Octubre

Rally DAKAR

2 al 14 de Enero 2022

Su palmarés