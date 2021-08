Turismo Carretera: un histórico chasista analiza dejar la categoría

El Uranga Racing es un equipo con mucha tradición dentro del Turismo Carretera. Pilotos muy importantes pasaron por esa estructura, uno de ellos fue el fallecido Juan Marcos Angelini, y siempre ha sido una referencia para la marca Dodge. Sin embargo, la estructura podría perder a su cerebro, Daniel Uranga, quien expresó el deseo de dejar la categoría.

"Es muy probable que le deje el equipo a mi hijo Nicolás y que yo no siga más. Empecé a los 23 años y ahora tengo 58. Realmente quiero empezar a disfrutar de otras cosas. De hecho voy a dejar todo organizado para Rafaela y quizás me hago un viaje para ir a esquiar", reveló en diálogo con Solo TC.

Uranga y el Tati Angelini.

El Chispa, como se lo conoce en el ambiente, ya quiso alejarse cuando el Tati perdió la vida pero decidió seguir poniéndole el pecho a su gente y sobre todo a la categoría. Con Angelini, además de la relación profesional, se generó una gran amistad y fue un golpe durísimo su repentina muerte: "Me parecía injusto cerrar todo, irme y dejar a los chicos sin trabajo".

Días atrás, además, Juan Martín Trucco se desvinculó del equipo y eso también influyó en su decisión: "La realidad es que algunas cosas a él no le servían, otras a mí tampoco. Así que decidimos seguir por caminos separados. Considero que los resultados no fueron malos. Por eso no tengo nada que reprochar a nivel equipo”.

Para finalizar, reconoció que quizás no se vaya del todo y reveló un proyecto para sumarse a las TC Pick Up: "Quizás no me vaya del todo de la actividad, pero sí con otro enfoque. Dedicarme a hacer asesoramientos o trabajar en la parte de ingeniería. Incluso hay un proyecto dando vueltas para armar 2 camionetas para el TC Pick Up".