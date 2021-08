Bermúdez sin filtro: apuntó contra Villa y hablo de los "palazos" que recibió en Brasil

Jorge Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, reivindicó a Miguel Ángel Russo, despedido el pasado 17 de agosto, por su buena racha ante River Plate, al recordar que "les ganó siempre" durante su segundo ciclo en el club: "Los resultados de Miguel fueron muy buenos".

"En cuanto a la paternidad que se tenía antes con River creo que lo hizo muy bien: compitió y les ganó siempre. En la Copa Libertadores fue muy superior y también ganó dos títulos locales. Pero bueno en la vida hay que tomar decisiones en cuanto al futuro. Le explicamos por qué se tomaba la decisión y demostró una altura tremenda. A todos nos dolió su salida", dijo.

En diálogo con TyC Sports, se refirió a la situación del delantero Sebastián Villa, en conflicto con el club, y admitió que se trata de "un tema complicado y difícil", que particularmente le genera "mucho dolor".

"Tengo la la conciencia tranquila porque represento a una institución que le ha cumplido en todo al jugador, que está al día, que lo ha protegido y que se ha ganado muchos comentarios negativos por protegerlo", detalló en relación a la causa por violencia de género que involucra al jugador.

"Esperemos que el chico entienda que tiene sus obligaciones. Como colombiano siento mucho dolor porque amo a Boca, sé lo que costó que acá se confiara en los futbolistas colombianos", apuntó. Villa, molesto por no haber sido transferido al exterior, partió a su país el 7 de agosto para estar cerca de su madre y regresará en las próximas horas al país.

En la charla, además, recordó lo ocurrido en Brasil y reveló desconocidos detalles: "Todos tienen las imágenes públicas que hacen llegar de Brasil con 3 cámaras que muestran cuando en mitad de pasillo empieza una gresca, pero no veo imágenes de la Policía agrediendo con palos y pegándonos a espaldas".

"Todavía tengo morado en la espalda por evitar que le pegaran en la cabeza al entrenador. A los palazos y el gas no me los imagine yo, ni Fabra, Villa, Zambrano, Izquierdoz, Rojo o Almendra. No mostraron los palazos. Y al gas pimienta lo vieron porque es la misma cámara del pasillo. ¿Si esperamos sanciones? No quiero opinar", agregó.

Y cerró: "Habría que hablar con argumentos, no decir ‘Cascini o Bermúdez arrancaron el problema’. Es un mundo que a veces no entiendo. Por decir las cosas convenientemente, dicen falsedades. Inventan historias ‘a partir de’. Todas las cámaras del estadio no se hicieron públicas".