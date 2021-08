La alternativa del seleccionado argentino si es que no llegan los jugadores del exterior

Roberto Ayala, el ayudante de campo del entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, anticipó esta noche que en el cuerpo técnico tienen "en carpeta una lista de jugadores del medio local, pero no se si habrá autorización para convocarlos si no pueden venir los citados de Europa".



"La verdad que estamos con la incertidumbre de no saber que va a pasar con los jugadores convocados de Europa después de que varias ligas se negaran a cederlos en las últimas horas. Este es un asunto que debe resolver la FIFA en forma inmediata", le indicó a DirecTV el "Ratón" respecto de las negativas de Inglaterra, Italia, España y Portugal.



"Obviamente que nosotros queremos contar con los jugadores que actúan en el exterior, porque de lo contrario estaremos dando ventajas, pero preventivamente ya tenemos en carpeta a futbolistas del medio local. Después habrá que ver si nos permiten ampliar la lista de citaciones", advirtió.



Sobre los argumentos esgrimidos por las ligas europeas para no ceder a los futbolistas sudamericanos por considerar la región como de "alto riesgo epidemiológico", está el hecho de que FIFA ampliara las ventanas de septiembre y octubre de dos a tres partidos para recuperar las quinta y sexta fechas de eliminatorias que debían jugarse en marzo pasado y fueron postergadas justamente por los mismos motivos que ahora.



"Una solución posible sería volver a la ventana de dos partidos, aunque habrá que ver si igual perjudica a los clubes de esos países europeos que al regresar los jugadores deban cumplir 10 días de aislamiento", puntualizó.





"Esta es una propuesta que surgió de nuestro cuerpo técnico para el caso de que finalmente FIFA no logre destrabar esta situación con los clubes europeos, pero después la tendrían que apoyar los demás países", apuntó.



"Por lo pronto lo único que tenemos como certeza en este momento es que los dos convocados del ámbito local, los jugadores de River Franco Armani y Julián Álvarez viajen con el cuerpo técnico rumbo a Caracas el próximo sábado, porque los que juegan en Europa estaba previsto que volaran a Venezuela desde los países en los que están jugando directamente", verificó.



Finalmente Ayala admitió que tanto a él como a Scaloni y los demás miembros del cuerpo técnico, Walter Samuel y Pablo Aimar, los "sorprendió que Lionel Messi pasará al parís Saint Germain, pero se lo ve bien, contento y a gusto en su nuevo equipo, y eso también es positivo para la selección".



Si efectivamente los citados de Europa finalmente no son cedidos y las fechas de eliminatorias se jueguen igualmente, a Argentina le estarán faltando 22 de los 30 convocados, por lo que Scaloni deberá recurrir a una nómina importante de convocados del ámbito local, pero esta especulación cambiaría totalmente las condiciones de trabajo y estructura para el seleccionado nacional, así como para los demás de Sudamérica.



Así, los ocho "sobrevivientes" serían, además de los riverplatenses Armani y Álvarez, el capitán Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes, de PSG, junto a Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez, de Ajax, de Holanda, y Exequiel Palacios, del Bayer Leverkusen alemán.



Y los quedarían afuera serían los arqueros Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli; los defensores Gonzalo Montiel, Nahuel Molina Lucero, Germán Pezzella, Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña.



Los mediocampistas Nicolás Domínguez, Giovani Lo Celso, Alejandro Gómez, .Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Ángel y Joaquín Correa, y los delanteros Nicolás González, Emiliano Buendía, Lautaro Martínez y Paulo Dybala.