Racing no pudo con Central Córdoba pero alcanzó a Independiente en la cima de la Liga Profesional

Racing Club no pudo esta noche con Central Córdoba, de Santiago del Estero, al empatar sin goles en el Cilindro de Avellaneda, en el último partido de la primera jornada de la octava fecha del campeonato de la Liga Profesional, pero la igualdad le alcanzó al menos para emparejar en la cima de las posiciones a su clásico rival, Independiente.

Con el empate, el conjunto albiceleste llegó a las 15 unidades, al igual que el Rojo, en tanto que Central Córdoba quedó en la vigésima posición con siete puntos, la misma línea que Huracán y Boca Juniors.

El equipo local, dirigido por Claudio Ubeda, fue más que Central Córdoba, tuvo más la pelota, controló el mediocampo, pero no pudo ser profundo. Si bien la intención de la Academia fue salir a buscar el arco rival, no logró estar fino en la definición en la única chance a favor que tuvo tras un cabezazo del delantero Darío Cvitanich.

El Ferroviario, por su parte, si bien no manejó la pelota, logró ser más vertical y tuvo la chance más destacada de la primera etapa con un remate de Lucas Brochero que fue neutralizado por Gabriel Arias.

Los dos equipos intentaron mostrar su mejor versión, se prestaron la pelota por momentos, por lo que se dio un primer tiempo interesante.



En la segunda etapa, la Academia le cedió el protagonismo al conjunto santiagueño, que lo aprovechó para adelantarse en el campo y jugar más cerca del arco defendido por Gabriel Arias. Los dirigidos por Gustavo Coleoni mejoraron en la parte colectiva, tuvieron mayor convencimiento que el mostrado en la primera etapa, aunque les faltó concretar en la definición.

El nivel del partido en el segundo tiempo, con el correr de los minutos, fue cayendo, algo que hizo que no existieran jugadas claras de peligro para ninguno de los dos equipos. Tanto Racing como los santiagueños corrieron mucho para intentar hacerse dueños de la pelota, pero se quedaron sin ideas en cuanto a la generación de juego.

Ambos entrenadores realizaron varias modificaciones con la intención de tener la pelota para abrir el marcador, pero quedó como cuenta pendiente por la falta de disparos al arco contrario.



El Ferroviario se hizo fuerte de abajo, se paró firme en su propio campo y no dejó llegar con claridad a su rival. La Academia, en tanto, a pesar de la obligación de ganar para quedar como único puntero, no logró quebrar la resistencia de la visita por no contar con las ideas futbolísticas necesarias para hacerlo.

En la próxima jornada (novena), Racing Club visitará a Boca Juniors en el partido más destacado de la fecha, mientras que Central Córdoba recibirá en su estadio a Rosario Central.