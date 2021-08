¿Por qué el representante de Schumacher no pude visitar al ex piloto de Fórmula 1?

A pocos días de que se estrene el documental de Michael Schumacher en Netflix, producción que cuenta con el apoyo oficial de la familia del piloto alemán, el ex mánager del 'Kaiser', Willi Weber, lanzó unas duras críticas hacia la esposa del 7 veces campeón del mundo, Corinna Betsch, en declaraciones a la televisión alemana 'RTL'. El que fuera figura clave en la carrera de Michael, ya que financió su llegada a la Fórmula 3 para luego ser su representante entre los años 1988 y 2009, además de apoyar también a Ralf Schumacher, se queja de que Corinna no haya respondido a sus llamadas y cartas y no deje ver a su ex representado.

Desde que Michael Schumacher sufriera el accidente de esquí que cambió su vida el 29 de diciembre de 2013, en la estación de Méribel, Corinna optó por un hermetismo total en cuanto al estado de salud y la recuperación del piloto, que se encuentra en su casa medicalizada de Suiza. Solo unos pocos pueden visitar a Michael, como por ejemplo Jean Todt, quien reveló que ve a Schumacher unas dos veces por mes. Sin embargo, Corinna parece no querer que Willi Weber se acerque a su marido.

“Hasta el día de hoy: sin llamadas telefónicas, sin carta. En este día de dolor abrumador, sé que ella me ha borrado de su vida”, dijo en 'RTL'. "¿Por qué soy solo una llanta gastada para su esposa después de todos estos años y ya no encajo? ¿Por qué no se me permite visitar a Michael? ¿Por qué me castigan?”, añadió el también alemán, de 79 años.

Según Weber, la decisión tomada contra él por parte de Corinna podría basarse en un "error" que el propio Willi cometió al enterarse del accidente de Schumacher en 2013. “Cometí un error. En ese entonces, no me subí al avión de inmediato y fui al hospital. Vi a la multitud y pensé que no tenía que hacer fila ahora". Willi pensó que no debía esperar y que ya visitaría a Michael más adelante, pero se equivocó. “¡Estuvo mal! Debería haber ido de inmediato. Me sentía miserable, sufrí como un perro”.

Weber ya realizó unas declaraciones similares en 2019, en el Kölner Express, en la que barajó la posibilidad de que Corinna tema que si Weber entra en la vivienda de Michael y conoce su estado real, la revele al mundo. “Sé que Michael ha recibido un golpe muy duro, pero desgraciadamente no sé qué tipo de progresos se están llevando a cabo en su situación. Me encantaría saber cómo le va, estrecharle la mano o simplemente acariciarle la cara. Desgraciadamente Corinna no me lo permite. Seguramente tenga miedo de que me dé cuenta de inmediato de lo que está sucediendo y haga pública la verdad”, dijo en aquella ocasión.