Lionel Messi se vuelve más millonario gracias a este increíble negocio

Lionel Messi se ha apuntado a la nueva moda revolucionaria en el mundo del arte, un negocio que tiene muchos números de aumentar aún más su cuenta corriente. Se trata del 'Messiverse'.

El futbolista argentino del PSG ha lanzado su colección de arte en NFT (token no fungible) con los momentos más destacados de su carrera en su etapa en Barcelona.

“Estos NFT son piezas únicas de arte digital que permanecerán para siempre en la blockchain y te permitirán entrar al 'Messiverse'. Asegúrate de estar listo para conseguir el tuyo”, compartía Messi en sus perfiles sociales.

Tras llegar a un acuerdo con el jugador, saldrá a la venta en la plataforma Ethernity Chain.

El diseñador BossLogic ha realizado diseños para Disney y Marvel, con la promoción de films como Spider Man y The Avengers. También creó otras tres series inéditas en NFT tituladas "Man from the Future", "Worth the Weight", "The King Piece".

En abril, el mundo del arte dio un vuelco cuando la popular casa de subastas Christie’s subastó un collage digital por la nada despreciable cantidad de 69.3 millones de dólares (57 millones de euros), el tercer precio más alto logrado en subasta por un artista vivo, tras Jeff Koons y David Hockney.