"Se va a complicar": la dura advertencia de David Martínez tras el empate de River

El defensor de River Plate, David Martínez, fue una de las voces autocríticas que se escucharon luego del empate 1 a 1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, al asegurar que el equipo debe "levantar el nivel" para no alejarse de los primeros puestos de la Liga Profesional de Fútbol.

"Fue un partido duro y las sensaciones no son buenas. Necesitamos seguir trabajando y levantar el nivel porque si no se nos va a complicar el campeonato. El nivel de River es alto y no podemos dar esta imagen", expresó el defensor central a TNT Sports.

"Lo de la Copa Libertadores (la eliminación en cuartos a manos de Atlético Mineiro) golpeó mucho. Fue un rival de jerarquía que nos castigó mucho, pero hay que dar vuelta la página para levantar el nivel", indicó el defensor del seleccionado paraguayo.

Finalmente, el zaguero expresó que "en River se juega con un nivel altísimo y hay que estar preparado para estar en la cancha. Hay que seguir, para tratar de conseguir lo que queremos y volver a ser lo que éramos".