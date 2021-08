Zverev se consagró en el Masters en Cincinnati

Alexander Zverev se convirtió este domingo en Cincinnati en el 15° jugador con al menos cinco títulos en torneos ATP Masters 1000 (categoría nacida en 1990), luego de superar 6-2, 6-3 y en 59 minutos al ruso Andrey Rublev en la final del Western & Southern Open. Este resultado le permite ser el 120° jugador distinto en coronarse en este torneo creado en 1899.

El marcador también acentúa la paternidad de Sascha sobre Rublev. Ahora lidera 5-0 el historial ATP HeadToHead entre ambos, y 11-0 en sets. Este domingo, el tercer preclasificado estuvo lejos de perder su invicto con el ruso. Especialmente por su devolución. Quebró en dos de cinco ocasiones posibles en la primera manga, y aprovechó tres de cinco en el segundo parcial. Es decir que ganó cinco de los nueve juegos al resto que jugó en el partido.

Además, no tuvo mayores repercusiones la única ruptura que sufrió en el partido en el ocaso del segundo set. El diestro de 24 años también firmó seis saques directos (solo cuatro dobles faltas) y un altísimo porcentaje de puntos ganados con su primer servicio (93%, 100% en la segunda manga). El alemán nunca aflojó ante un rival que estaba jugando su segunda final en un ATP Masters 1000 (fue subcampeón este año en Montecarlo).

Y luego de remontar el sábado ante Tsitsipas en semifinales, ronda en la que estuvo doble quiebre abajo en el tercer set, Zverev voló en su final No. 26 en el ATP Tour para alcanzar con méritos de sobra su 17° título a nivel de gira. No solo eso. El actual No. 5 del FedEx ATP Rankings, que desde este lunes desplazará a Rafael Nadal del puesto No. 4, llega a once partidos ganados de manera consecutiva: seis en los Juegos Olímpicos de Tokio y cinco esta semana en Cincinnati.

El último capaz de conseguir la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos y conquistar el Western & Southern Open había sido Andre Agassi en 1996. Zverev lo ha igualado con un desempeño superlativo en Ohio, donde solo perdió un set (ante Tsitsipas en semifinales). Y considerando también los resultados en Tokio, Sascha ha ganado 22 sets de 24 disputados en sus últimos dos torneos.

Su increíble nivel también le permitirá aparecer el lunes en el tercer puesto de la Carrera ATP A Turín, que determina los ocho clasificados para las Nitto ATP Finals entre los mejores de la temporada. El próximo reto de Zverev será el US Open, donde hace un año fue finalista (p. con Thiem). Desde ya puede ser considerado uno de los mayores candidatos al título del último Grand Slam de la temporada.

¿SabíasQue…?

Alexander Zverev es el quinto jugador activo con más títulos de ATP Masters 1000, seguido de Novak Djokovic (36), Rafael Nadal (36), Roger Federer (28) y Andy Murray (14).