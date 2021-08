Sin candidato oficialista y con denuncias de la oposición, se calientan las elecciones en Godoy Cruz

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba vivirá, este año si no surgen inconvenientes, un hecho sin precedentes en el siglo XXI. Habrá elecciones reales, con dos listas enfrentadas, una situación a la cual el Tomba no está acostumbrado ya que hasta el momento se venían dando comicios sin oposición en los que bastaba con confirmar en asamblea al candidato oficialista como nuevo presidente.

Los últimos dos años fueron, cuanto menos, tumultuosos para la dirigencia de Godoy Cruz, que tiene al tándem José Mansur - Alejandro Chapini al frente. Al mal momento futbolístico vivido desde enero de 2019 hasta la actualidad, con una mejora en los últimos meses pero aún sin encontrar la mejor versión, se le sumaron capítulos oscuros dentro de la institución, que fueron limando la confianza entre propios y extraños.

No viene al caso la mención particular de los temas, pero sin dudas fueron gotas que finalmente rebalsaron el vaso y generaron un cambio en la mentalidad de la oposición, que hasta hace no mucho tiempo se expresaba en contra de Mansur pero que no tenía en mente competir en estas elecciones.

Quién es quién

El panorama parece estar más claro en la oposición que en el oficialismo. La lista opositora se llamará Renovación Bodeguera y está encabezada por Andrés Nicosia y Fernando Da Fré, aunque no está definido quien irá como presidente y quién como vice. La base está conformada por los miembros principales de la AgruPasión por el Barrio, el grupo de socios que más insistió y trabajó en el tan ansiado regreso al Feliciano Gambarte, concretado a mediados de 2021 aunque no de manera definitiva.

Nicosia es abogado y fue titular de la DPJ (Dirección de Personas Jurídicas) de Mendoza, mientras que Da Fré es empresario, dueño de una firma constructora. Aquí resta definir quién ocupará cada lugar de la lista, algo que se develará el 31 de agosto cuando se haga la presentación oficial.

Fernando Da Fré y Andrés Nicosia en primer plano, junto a los miembros de AgruPasión por el Barrio.

Por el lado del oficialismo Mansur no puede ser reelecto, ya que por estatuto el máximo de reelecciones es uno y ya se concretó en 2017, dado que el primer mandato de "Pepe" fue en el período 2013-2017. Si bien en su momento coqueteó con una modificación del estatuto, finalmente no sucedió.

La duda estaba (y sigue estando) en si el que encabezará al oficialismo iba a ser Alejandro Chapini, ya que si bien son muy cercanos desde hace años, la relación con Mansur cuando compartieron dirigencia no fue de la mejor y, antes de que se conformara Renovación Bodeguera, había grandes posibilidades de que Chapini fuera candidato a presidente del club pero enfrentando a una lista conformada con Mansur como dirigente pero con otro nombre a la cabeza.

Tal es así que el único en confirmar que Chapini será candidato fue el propio Mansur, quien en una entrevista aseguró que el binomio para las próximas elecciones sería Chapini presidente, Mansur vicepresidente. Sin embargo, desde ese 22 de julio, es decir hace exactamente un mes, no hubo ninguna confirmación oficial por parte de Chapini acerca del tema.

En diálogo con MDZ Chapini evitó el tema: "Nosotros tenemos que en primer lugar trabajar como lo hacemos desde que somos CD para que el club y el equipo de Primera estén cada día mejor. Luego, cuando la DPJ determine fechas para las elecciones, veremos quien encabezará nuestro espacio. Así es que mientras no tengamos esa fecha, no creo que sea importante determinar los nombres de las personas". Alejandro Chapini y José Mansur en conferencia de prensa por la vuelta al Feliciano Gambarte.

Fechas y denuncias

La fecha de las elecciones nunca se fijó. Si bien debieron realizarse a mediados de año dado que el mandato de Mansur venció el 3 de junio, el mismo se extendió por resolución de la DPJ producto de la pandemia de coronavirus. De todas formas, deberían concretarse este año cuando estén dadas las condiciones.

Desde Renovación Bodeguera entienden que esas condiciones no deberían extender el plazo más allá del mes de diciembre, por lo que tal como se destaca al inicio de la nota, de no mediar inconvenientes los comicios serían en este 2021.

En ese contexto, durante la semana la oposición realizó una denuncia de algo que se venía comentando pero que no se había concretado, que tiene que ver con el padrón de socios y los nuevos ingresos al club.

Concretamente, los miembros de Renovación Bodeguera denunciaron que el club impide el ingreso de nuevos socios que no sean cercanos a la dirigencia actual, lo cual impactaría directamente a la hora de votar. Por ese motivo, primero solicitaron al club el padrón de socios actualizado, con el objetivo de fiscalizar que no existe ningún tipo de manipulación.

Ante la falta de respuestas, se presentó una denuncia en la DPJ, que le dio a la dirigencia de Godoy Cruz un plazo de 10 días para responder la solicitud, plazo que se cumplió el pasado 19 de agosto sin respuesta alguna. El tema promete escalar en cuanto a tensión si sigue sin resolverse.

La vuelta al Gambarte, otro foco de conflicto

Godoy Cruz jugó durante 15 años como local en el Estadio Malvinas Argentinas. Casi sin proponérselo, regresó al Feliciano Gambarte este año producto de las remodelaciones que se iban a hacer en el Malvinas para la Copa América que finalmente se jugó en Brasil y, sobre todo, a la prohibición de público en los partidos culpa de la pandemia.

Para regresar se hicieron obras importantes, algunas encaradas por la dirigencia y otras, las que tenían que ver con la puesta a punto de las tribunas y demás, por la oposición que hasta ese momento tenía cierto espacio dentro del oficialismo.

Lo que estaba claro es que el regreso al Gambarte sería uno de los caballitos de batalla de Renovación Bodeguera, quienes aseguran tener un máster plan para una vuelta progresiva, con obras que no pongan en riesgo la situación económica del club.

Lo que no era tan esperado era que el oficialismo tuviera como una de sus propuestas la remodelación y ampliación del estadio, ya que durante años lo consideraron, cuanto menos, innecesario. El Feliciano Gambarte en la previa al partido con River Plate.

Hace poco más de dos semanas, Mansur y Chapini se reunieron con expertos de la UTN para encarar un proyecto de 90 días que buscará determinar en qué condiciones se encuentran las tribunas y si hay posibilidad de seguir jugando de local allí cuando regrese el público a las canchas, algo previsto para fines de septiembre o principios de octubre.

Los primeros resultados indican que no hay demasiados arreglos que ejecutar en las estructuras de las tribunas Este y Sur, que son las que actualmente no están habilitadas para jugar con público, aunque si en muchos otros aspectos que conforman el todo de un estadio de Primera División.

En ese sentido, se está pensando en realizar una ampliación que consistiría en una segunda bandeja para una de las tribunas y nuevos vestuarios, entre otras obras, que lo convertirían en un "estadio modelo" para más de 20 mil personas.

Esto generó malestar en la oposición, ya que consideran que se podría haber vuelto antes a jugar en el Gambarte, un pedido que durante años realizaron los hinchas y que ahora podría convertirse en realidad de una manera más sencilla de lo planteado por Mansur anteriormente.

Lo que viene

Las cartas están sobre la mesa, aunque restan definiciones importantes que empezarán a develarse en el corto plazo, sobre todo dentro del oficialismo, aunque también por el lado opositor.

Que haya elecciones en un club como Godoy Cruz, que creció a pasos agigantados en los últimos 20 años, es importantísimo. Pero más importante es que sean en paz y de manera constructiva. Estos dos últimos puntos no parecen tan claros y la historia promete seguir sumando capítulos durante las próximas semanas.