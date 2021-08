La "insoportable" explicación de Marcelo Bielsa que duró 17 minutos

Marcelo Bielsa se volvió tendencia luego de la conferencia que brindó en la previa del encuentro ante Everton, por la segunda fecha de la Premier League. El entrenador argentino fue consultado sobre cuál es el proceso que hay que pasar durante la semana para levantar a los jugadores mental y físicamente tras la derrota ante el United, y su explicación duró más de 17 minutos.

Por reloj, el tiempo exacto fue 17m13s pero estuvo lejos de su récord personal, que lo consiguió también en un encuentro con los medios y superó los 25 minutos. "Físicamente no es un problema, por supuesto que la autoestima y el entusiasmo decrecen cuando un equipo sufre una derrota como la que sufrimos en el último partido", arrancó.

Y continuó: "Una de las cosas que más daña en una derrota como esta es que sentimos que las expectativas y las ilusiones de los aficionados que acompañan al equipo han sido defraudadas por nuestro trabajo. Si hay algo que es muy doloroso es decepcionar, ¿no? No dar lo que se espera de nosotros”.

Luego continuó con su extenso relato y, al finalizar, expresó: "Yo doy toda esta explicación insoportable para que no haya dudas de por qué yo siento que la responsabilidad de una derrota como la del sábado, debo asumirla como parte de un grave error en el ejercicio de mis funciones. Yo lo he argumentado de manera suficiente como para entender que es cierto".

La respuesta completa

"Físicamente no es un problema, por supuesto que la autoestima y el entusiasmo decrecen cuando un equipo sufre una derrota como la que sufrimos en el último partido. Una de las cosas que más daña en una derrota como esta es que sentimos que las expectativas y las ilusiones de los aficionados que acompañan al equipo han sido defraudadas por nuestro trabajo. Si hay algo que es muy doloroso es decepcionar, ¿no? No dar lo que se espera de nosotros. Entonces si bien eso produce sufrimiento, la cercanía de un partido contiene la opción de revertir y de comenzar a pagar esa deuda, ¿no? Partidos como el que perdimos el sábado pasado generan heridas que no se saldan o se olvidan, pero sí uno puede ir superponiendo emociones nuevas que permitan que eso quede en la memoria, pero deje de estar presente. Entonces en el último partido no sucedió nada que nosotros no hubiéramos contemplado que debíamos resolver. De hecho los aspectos más claros que determinaron la derrota son los aspectos centrales sobre los que trabajamos durante 7 semanas. Hay que comprender cuál es la responsabilidad del entrenador. El entrenador no es bueno porque advierta cuáles son los peligros que hay que evitar y resolver. Tampoco es bueno porque utiliza recursos que tengan como objetivo incorporar la sabiduría futbolística para que las cosas no deseadas no pasen. Sólo es bueno si contando el procedimiento para lograr el objetivo de evitar lo que a un equipo lo daña es efectivo, entonces por eso yo les explicaba a los jugadores que yo me siento absolutamente responsable de las situaciones que derivaron en la derrota contra Manchester United.

Cuando yo imaginé los pasos que teníamos que dar para seguir creciendo como equipo, los aspectos fundamentales, el eje que hace que nuestro equipo crezca se basa en tres cuestiones básicas. Para que el rival ataque peor, para que los delanteros del rival sean peores, nosotros necesitamos que el comienzo del juego rival sea muy presionado por nuestro equipo, de modo tal de que buenos delanteros no reciban pelotas cómodas, ese es un aspecto clave de neustro juego, sobre todo cuando jugamos contra equipos que son mejores que nosotros; el otro aspecto clave es ser muy cuidadosos en el manejo de la pelota en nuestro propio campo, porque si nosotros perdemos la pelota cuando estamos distribuidos para jugar y la perdemos cerca de nuestro arco, estamos desplegados y tenemos poco tiempo para replegarnos y evitar que el rival aproveche eso para poder generar peligro; y el tercer aspecto, que es algo por lo que yo soy muy criticado, es mantener una estructura defensiva con mucho control sobre los atacantes rivales evitando las persecuciones que llevan a nuestros defensores durante el ataque rival a lugares lejanos en relación a donde juegan habitualmente. Entonces sobre esos tres aspectos y sobre el manejo de los tiempos del partido fue sobre lo que más trabajamos. Entonces todo aquello que yo traté de que el equipo tuviera contra un gran rival, no logramos ponerlo en práctica. Eso indefectiblemente es mi responsabilidad pero por un motivo en particular: porque yo cuento con una disposición absoluta de los jugadores de Leeds en cuanto a trabajo, en cuanto a entusiasmo y en cuanto a integrarse a las ideas que yo les transmito. Entonces si usted analiza cómo se producen los desequilibrios en el partido que nosotros perdemos, están vinculados con cosas que nosotros constantemente tratamos de desarrollar. Por ponerle un ejemplo, el intercambio de funciones entre Pogba y Fernandes, del cual responsabilizan injustamente a Koch o el cambio de posiciones entre el delantero Greenwood y Fernandes o todas esas cosas yo, con la idea de evitar persecuciones, nosotros hemos trabajado mucho en eso, con mucha dedicación. Cuando el trabajo no surte el efecto deseado, la responsabilidad es del entrenador. Por supuesto que sabíamos que McTominay es el que más ataca entre él y Fred y que Fred es el más defensivo de los dos, pero que eventualmente cambian el rol. Y sin embargo no logramos neutralizarlo a eso, nosotros sabemos que tenemos que evitar los contraataques y sabemos que tenemos que marcar antes que la pelota se pierda, pero si no encontramos esas soluciones es porque el trabajo que yo hago en ese sentido no es suficiente.

Mire, hay un momento del partido del otro día. Hasta que lo empatamos, merecíamos perderlo, pero estábamos no equilibrando el partido pero impidiendo que se desequilibrara. Esto ojalá lo pueda explicar porque es un aspecto muy importante. Cuando se produce el segundo gol, nosotros perdemos la pelota a través de un pase que genera un rebote, pero cuando sale ese pase nosotros teníamos -si usted hace un corte en el ancho de la cancha- 5 jugadores libres a la altura del área grande, por el costado derecho y por el área contra un solo defensor del rival. Cuando yo vi esa situación, vi claramente que era nuestro momento del partido. No pudimos convertir esa posesión en peligrosa y sucedió lo contrario de lo que indicaba ese momento del partido donde uno percibe cómo están las relaciones entre los dos equipos. Sucedió lo contrario, Pascal (Struijk) quedó uno contra uno sin posibilidad de ser respaldado y lo que parecía que era el comienzo de nuestro momento en el partido se convirtió en el comienzo de 10 minutos que nos sacaron del partido. Entonces marcar en posesión y el oficio para manejar los tiempos del partido son todas cosas de las que nosotros hablamos constantemente y le insisto, cuando uno entrena un equipo con jugadores tan generosos, tan identificados y tan profesionales, si el entrenador no logra lo que persigue, es culpa del entrenador y no de los jugadores.

Yo doy toda esta explicación insoportable para que no haya dudas de por qué yo siento que la responsabilidad de una derrota como la del sábado, debo asumirla como parte de un grave error en el ejercicio de mis funciones. Yo lo he argumentado de manera suficiente como para entender que es cierto”.