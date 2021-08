La increíble lesión de Mauro Icardi que enciende alarmas en la Selección Argentina

La victoria del PSG ante Brest encendió alarmas en la Selección Argentina. Es que Mauro Icardi, a quien Lionel Scaloni reservó para la triple fecha de Eliminatorias, se retiró lesionado con un fuerte dolor en su hombro tras una jugada increíble. El delantero intentó hacer un taco hacia atrás, le erró a la pelota y cayó al suelo.

Inmediatamente pidió atención y Mauricio Pochettino lo sacó de la cancha para evitar un daño mayor. Hasta el momento no han emitido un parte médico oficial para conocer la gravedad de lo ocurrido y el propio DT, tras el encuentro, expresó que "habrá que ver los estudios, no pinta bien. Pero esperemso que no sea nada grave".

Esta situación pone en alerta al cuerpo técnico argentino pensando en lo que viene ya que no podrá contar con Sergio Agüero y Lucas Alario, mientras que Lautaro Martínez, tiene una afección en el músculo psoas y está entre algodones en Inter. De confirmarse algo grave en Icardi, el DT deberá buscar otro "9".