Un gimnasta argentino subestimó a Biles con una curiosa comparación

El caso de Simone Biles sacudió los Juegos Olímpicos. La gimnasia estadounidense reveló sus problemas y decidió no competir para proteger su salud mental y física. Sus testimonios fueron portadas de los principales diarios del planeta y muchos deportistas opinaron al respecto sobre una problemática que suele afectar a las grandes estrellas.

Uno de ellos fue el gimnasta olímpico argentino Federico Molinari quien realizó una curiosa comparación. "Biles no sé si tomó dimensión de que es la Messi o el (Michael) Phelps de la gimnasia. No es que subestimó la situación pero no hizo un trabajo específico en lo psicológico para poder soportar la presión", opinó el medallista de bronce en los Panamericanos de Lima 2019.

Federico Molinari.

Y continuó: "Cuando tenía 16 años, quizás no sabía del rol que ocupaba en la gimnasia o le daba lo mismo, y ganaba. Ahora es más grande y empieza a entender lo que es ser una estrella mundial. Si no estás preparado te abruma y afecta. Antes lo soportaba porque era ella y tenía resto físico y técnico. Ella tendría que hacer un trabajo psicológico y competir pero ahora no tiene tiempo".

"Creo que a ella no la puede abrumar la presión siendo la figura que es. Es lógico que haya presión sobre ella porque es una ídola mundial. Por eso, pienso que no estuvo preparada desde la parte mental. Se ocuparon de la parte física y no se fijaron en lo mental, que también se entrena", remarcó.

En este sentido, el gimnasta argentino puntualizó que este tipo de situaciones "suelen ocurrir" en este deporte "bajo situaciones de presión". "Se te mezclan los ejercicios, pueden salir mal, te perdés en el aire, no sabes donde está el piso y eso puede producir una lesión. A todos nos pasó. A Simone la sorprendió en el medio de los Juegos y no lo pudo resolver", consideró.

Luego de entrenarse los últimos días en un gimnasio en Tokio, Biles confirmó que estará mañana en la final de barra de equilibrio, prueba en la que ganó el bronce en Río 2016. "Puede ser campeona olímpica sin problemas pero tiene que hacer su mejor serie, no tiene margen. Llevarse una medalla sería un logro, después de lo que está viviendo", cerró.