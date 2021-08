Braian Romero llega afilado al Superclásico y dejó una frase que ilusiona a River

El atacante de River Plate, Braian Romero, ratificó una vez más su gran arranque con la camiseta del equipo de Núñez mostrando sus pergaminos de goleador, marcándole a Huracán en los pocos minutos que jugó ante el Globo, y al término del partido confesó que todo el plantel está "muy entusiasmado con el Superclásico del miércoles" ante Boca Juniors, por Copa Argentina.

"Los clásicos son partidos aparte y nosotros estamos muy entusiasmados con jugar el miércoles", le confió Romero a la transmisión oficial del encuentro que anoche empataron en el Monumental con Huracán, 1 a 1, con gol de cabeza suyo a cinco minutos del final.

"La verdad que nos quedamos con sabor a poco esta noche, porque hicimos un gran partido pero no pudimos concretar. River fue protagonista siempre, pero nos sorprendieron en una contra y nos convirtieron en la única llegada que tuvieron", explicó.

El sanisidrense Romero, de 30 años, se mostró "contento con el presente del equipo", pero también con el propio. "Desde el principio me hicieron sentir muy bien en el plantel y por suerte me está tocando anotar", confió quien lleva cuatro tantos anotados desde su llegada a Núñez (dos por Libertadores y los otros por la LPF).

Finalmente Romero volvió sobre el Superclásico del miércoles a las 19 en el estadio Ciudad de La Plata por octavos de final de Copa Argentina y al respecto dijo, con una sonrisa, no saber nada sobre si llegará su lesionado compañero de ataque a ese partido. "Matías Suárez no me dijo nada", apuntó.