Turismo Carretera: el desafiante aviso de Agustín Canapino a horas de correr en Posadas

El Turismo Carretera disputará la carrera más importante de esta parte del año en Posadas. El próximo fin de semana, Misiones será el escenario donde se definirán quienes serán los 12 pilotos habilitados para luchar por la corona de la Máxima. Uno de los que ya está clasificado para la Copa de Oro es Agustín Canapino, que ya ganó la Etapa Regular y envió un desafiante aviso.

"Vamos a buscar la victoria. Lo único que me cambia la ecuación es ganar. Cualquier otro resultado, para mi, es lo mismo", expresó pensando en los 8 puntos bonus con los que cada triunfo. El de Arrecifes arrancaría el play off con 23 unidades (8 por el triunfo y 15 por la Etapa Regular) y por eso ganar le significaría comenzar la Copa con un buen colchón de puntos.

Además el cuatro veces campeón, Josito Di Palma y Marcos Landa tienen su lugar asegurado y son varios los que lucharán por ganarse su lugar. Son 19 los pilotos que mantienen chances aunque, claro está, dependerán de lo sumado para saber si integran el selecto grupo. En total, entre pole, serie y final, habrá 47 puntos en juego.

Así está la Etapa Regular. (Foto Campeones)

Quien no estará presente es Sergio Alaux que, a último momento, decidió no correr. "Tuvimos un inconveniente con el motor y decidimos no presentarnos con Sergio Alaux en Posadas", anunció el equipo Savino Sport a través de las redes sociales, sobre su inesperada ausencia este fin de semana.