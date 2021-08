Fórmula 1: la desopilante revelación de Charles Leclerc sobre Carlos Sainz

La relación entre Charles Leclerc y Carlos Sainz en su primera temporada como compañeros en Ferrari es magnífica. Ambos han demostrado complicidad y buen clima, pero puertas adentro pasan cosas y el monegasco se encargó de revelar detalles en una entrevista en el podcast de la Fórmula 1.

"La relación es muy buena. Somos muy parecidos en bastantes cosas, hacemos algunas cosas parecidas, como el ajedrez, golf, aunque aún no hayamos jugado juntos, porque él es mejor que yo. Es divertido, alguien con el que es fácil llevarse bien. La forma en que trabaja es su mayor fortaleza. Es muy inteligente", comenzó diciendo y comparó su presente con lo vivido junto a Vettel.

Vettel y Leclerc.

En la misma línea, agregó: "Con Seb la relación era distinta. Lo veía a él como un hermano mayor. Tenía mucha experiencia. No es la misma competencia la que tenía con Seb que la que tengo con Carlos", y realizó una desopilante confesión: "Seb era menos competitivo en todo. Si yo quería ganar en otras cosas, él me dejaba, no le importaba".

"Con Carlos es distinto, puedo ver su enfado si le gano en lo que sea. Ya puede ser la cosa más tonta y estará tan cabreado... y lo mismo me pasa a mí. Tenemos la misma edad, somos muy competitivos en todo", cerró entre risas. Ferrari ha celebrado en varias ocasiones el trabajo de sus pilotos y no solo a nivel de resultados. El buen clima en la escudería es clave para el trabajo diario.