Toni Kroos se animó a decir lo que todo Madrid piensa del pase de Messi al PSG

La llegada de Lionel Messi al PSG sigue siendo tema central de diferentes portales de noticias como también de algunos futbolistas que han comenzado a pronunciarse sobre lo ocurrido tras la caótica salida del Barcelona. El último en hablar al respecto fue Toni Kroos, quien se animó a decir lo que piensa el vestuario del Real Madrid.

"Quizás el traspaso tenga algo de bueno porque nuestro mayor competidor ha perdido a su mejor jugador. Además, todo este asunto de Messi no es ciertamente una desventaja para nosotros...", reveló y agregó: "Y tal vez salgan aún más cosas buenas como resultado. Tal vez un jugador de París se una a nosotros...".

Con esas declaraciones, el alemán dejó entrever que ve con muy buenos ojos la posibilidad de que Kylian Mbappé finalmente se una al Merengue: “¿Mbappé? Es el jugador más interesante del mercado y no es precisamente barato. Prefiero hablar de traspasos que ya se han completado, pero, como el Real Madrid siempre quiere a los mejores, no me sorprendería".

Kroos, que compartió vestuario con Cristiano Ronaldo, no se pronunció directamente sobre la carta que envió el portugués el martes, pero sí lo elogió y lo puso por delante que Lionel Messi como el mejor de la historia. "De mi época, es Cristiano. Por supuesto que soy parcial, porque jugó un papel decisivo en la conquista de muchos títulos", reconoció.