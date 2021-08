Macri, durísimo contra Ameal y Riquelme tras la salida de Russo de Boca

Boca Juniors despidió al entrenador Miguel Ángel Russo tras una larga seguidilla de malos resultados y mientras el club trabaja para encontrar su reemplazo, con Sebastián Battaglia como interino al menos por ahora, apareció públicamente Mauricio Macri, exmandatario Xeneize, para criticar con dureza a la actual dirigencia de la institución.

"Siempre pensé lo mismo: así cuando se gana es un trípode de dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, cuando se pierde, la culpa es de todos", comenzó diciendo Macri en diálogo con TN al ser consultado sobre quién es el responsable del mal presente de Boca, agregando que "sobre todo si nada arranca bien, si la dirigencia no tiene ideas claras ni convicción y firmeza para llevarlas adelante".

Más adelante, el también expresidente de la Nación aprovechó para elogiar a su amigo Daniel Angelici, quien dejó el club a fines de 2019 al perder las elecciones por paliza ante la actual directiva, y aseguró que "Boca era un club muy ordenado. En el cambio de conducción... aparecieron muchos ruidos, por decirlo de alguna manera".

Sin nombrarlos, el dardo de Macri fue dirigido hacia el actual presidente, Jorge Amor Ameal, y al conductor del Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme.

Finalmente, ante la consulta sobre si la actual dirigencia no tiene las ideas claras, como dejó entrever al comienzo de la entrevista, Macri consideró que "no es tan fácil. Siempre digo que el mundo está muy complejo. No es fácil dirigir ninguna institución".