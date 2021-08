La advertencia de Thierry Henry a Pochettino sobre la llegada de Messi al PSG

Siempre que Thierry Henry habla de fútbol, sus palabras nunca pasan desapercibidas, y menos aún si habla de la llegada de Lionel Messi al Paris Saint- Germain. El máximo goleador de la historia de la selección francesa, que ha sido contratado por Amazon para realizar sus propios análisis sobre el fútbol en Prime Video Sport, y le envió una advertencia a Mauricio Pochettino.

El francés es consciente del buen potencial ofensivo que tiene el técnico argentino con Messi, Neymar, Mbappé, Di María o Icardi en el mismo equipo, pero aconseja al entrenador que tenga cuidado de no hacer daño al equilibrio colectivo del equipo parisino: "Cuando se tienen jugadores sobrehumanos, se torna todo más fácil".

"Pero viendo la evolución de PSG en este momento, sufren demasiados goles para mi gusto. Es verdad que no contó con algunos jugadores, que no estaban disponibles. Pero el equilibrio es lo más importante. Hablamos siempre de grandes jugadores de ataque, pero se precisa equilibrio", aseguró el integrante del cuerpo técnico de Bélgica.

En la misma línea, siguió: "Las personas hablan mucho de aquel equipo de Barcelona, donde jugué con Messi y Eto'o. Pero se olvidan de remarcar que no sufríamos muchos goles. En general, los equipos que no sufren muchos goles, no están lejos de los títulos. Inclusive, de la Champions". Además de Barcelona, Henry supo romperla en Arsenal, pasó por Mónaco, Juventus y la MLS.