Turismo Carretera: la urgente decisión que tomó la ACTC por "culpa" de las PASO

La ACTC y el Club Atlético Rafaela ratificaron que la 11ª fecha del año, y apertura de la Copa de Oro del Turismo Carretera, se desarrollará entre el viernes 10 y sábado 11 de septiembre en el autódromo santafesino, puesto que el domingo 12 se llevarán a cabo las elecciones legislativas en todo el país.

El anuncio fue realizado mediante un comunicado en la web oficial de la categoría: "La decimoprimera cita de la temporada, la que marque la apertura de la Copa de Oro y Copa de Plata Río Uruguay Seguros respectivamente, modificará su cronograma habitual de actividad por las PASO 2021".

La última visita de la categoría al trazado rafaelino fue en septiembre de 2019, también en el marco de la 11° fecha del calendario, y que exhibió a Agustín Canapino como ganador en el Turismo Carretera y a Ayrton Londero como el nombre propio de la victoria en el TC Pista. Antes, el próximo 22 de agosto en Misiones, se sabrá quienes serán los 12 pilotos que irán por la corona.

Victoria del Gurí Martínez en La Plata

La sexta fecha del campeonato de TC Pick Up tuvo nada más y nada menos que a Omar Gurí Martínez como ganador de la final. El ex piloto de la Máxima, que fue bicampeón de Turismo Carretera, dominó la competencia final de punta a punta y se posiciona 3° en el campeonato, a sólo una fecha de que se definan los 12 pilotos del play off.

A bordo de la Ford Ranger de su propia estructura, Omar Martínez festejó un triunfo único e inigualable: luego de 26 presencias en la especialidad, el paranaense logró lo que tanto anhelaba en los últimos años: ganar en las TC Pick Up. Andrés Jakos y el actual campeón de TC, Mariano Werner, lo acompañaron en el podio.