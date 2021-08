El desafiante mensaje de la cuenta oficial de Barcelona tras la partida de Messi

La herida no sana. Perder a Lionel Messi no es algo fácil de digerir para Barcelona que buscó chicanear con una frase similar a la que utilizó el PSG para presentarlo el pasado sábado. Ese día, la Pulga apareció en la cancha con una remera que decía "We are Paris", y en Catalunya buscaron jugar con la frase para enviar un desafiante mensaje. ¿Para Leo o al PSG?

Usaron la foto Martin Braithwaite, festejando uno de los dos goles que marcó ante la Real Sociedad, y junto a ella escribieron "We are Barça". Está claro que el equipo culé necesita mucho ánimo para no extrañar a uno de sus máximos ídolos y estas chicanas sirven para marcar la cancha y expresar que sin el "10" también es posible conquistar Europa.

En la previa del encuentro que marcó el debut del azulgrana en la liga, los hinchas se expresaron colocando varias banderas con duros mensajes contra el presidente Joan Laporta al cual acusaron de "mentiroso" y de "lacayo de Florentino". "Messi en París y tú en Ibiza", "Laporta Judas, engañaste a Dios" o "el Barça no es tu negocio" fueron algunas de las leyendas que se pudieron leer.

En el minuto 10 (el dorsal que usaba el ex capitán), los más de 20.000 espectadores se expresaron. Los seguidores del blaugrana estallaron al grito de “Messi, Messi”, mientras que otros reaccionaron con silbidos, seguramente apuntados hacia la dirigencia actual.