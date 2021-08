El Dibu no pudo, Alexis festejó: día dispar para los argentinos en la Premier League

Aston Villa, que tiene como figura al arquero argentino Emiliano Martínez, no logró empezar con el pie derecho en la Premier League al caer por 3 a 2 ante Watford. El arquero de la Selección argentina, campeón de la Copa América y héroe en los penales en la semifinal ante Colombia, esta vez no pudo mantener su valla invicta ni frenar al Watford, aunque no tuvo la mayor responsabilidad en los goles que le convirtieron el nigeriano Emmanuel Dennis, el senegalés Ismaila Sarr y el colombiano Juan Hernández.

Por su parte, con un gol del exvolante de Boca Juniors, Alexis MacAllister, que ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo y convirtió tres minutos después, Brighton le ganó 2-1 a Burnley.

Más temprano, el Leeds United, dirigido por el rosarino Marcelo Bielsa, fue goleado como visitante por el Manchester United por 5 a 1, con tres goles del delantero portugués Bruno Fernándes, en la primera fecha de la Premier.



Chelsea, último campeón de la Champions League y de la Supercopa de Europa (venció a Villarreal de España en los penales hace un par de días), debutó en esta temporada con una goleada ante Crystal Palace por 3 a 0.



Otros resultados de la fecha inicial: Everton 3-Southampton 1 y Leicester City 1-Wolverhampton 0.

Completan Norwich City-Liverpool, en tanto que mañana se enfrentarán Newcastle United-West Ham United (a las 10) y Tottenham Hotspur-Manchester City (desde las 13.30).