Juan Antonio Pizzi se fue de Racing y destrozó a la dirigencia con fuertes frases

Juan Antonio Pizzi se despidió esta mañana del plantel de Racing y respecto de su salida aseguró que no tuvo "el respaldo para poder continuar" por parte de la dirigencia, encabezada por el presidente Víctor Blanco. "No encontramos el respaldo para poder continuar", dijo el ahora exdirector técnico de la Academia.

"Hace bastante que no tengo contacto con los dirigentes de Racing. Con el único que he tenido contacto es con (Rubén) Capria. Nunca me pasó de tener tan poco contacto con la dirigencia", continuó dejando en claro que su vínculo con las máximas autoridades no fue el mejor durante su estadía.

El extécnico de San Lorenzo, además, aprovechó su salida para atacar y revelar que la dirigencia "académica" no cuenta con un "organigrama" para respaldar al fútbol juvenil del club. "La idea de los dirigentes era confiar en las divisiones inferiores. Sin embargo, acá no hay un organigrama para eso. De hecho sale uno diciendo una cosa y otro diciendo otra", sentenció Pizzi.

El entrenador rosarino también habló sobre su paso por el club de Avellaneda, al que llegó en enero de este año, y en esa línea destacó que dejó "un plantel consolidado". "Dejamos un plantel consolidado y un equipo con una estructura muy firme", analizó sobre el conjunto "albiceleste" al que dirigió en 32 encuentros con 13 victorias, 11 empates y ocho derrotas.

