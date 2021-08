Fuerte acusación de Red Bull a Mercedes en la Fórmula 1

No quedaron bien las cosas después de los dos o tres Grandes Premios de la Fórmula 1. La pelea entre Mercedes y Red Bull se acrecienta en cada compromiso y la disputa promete ser cada vez más intensa rumbo al final de la temporada. Helmut Marko, asesor de Red Bull, todavía no ha superado el incidente entre Verstappen y Hamilton en el Gran Premio de Gran Bretaña e insiste que la sanción al británico no ha sido correcta. Además el austriaco cree que el equipo perdió el liderazgo en el Campeonato de Constructores y en el de Pilotos por culpa de dos incidentes provocados por pilotos de Mercedes: "No estamos primeros por los incidentes de los pilotos de Mercedes"

"A Vettel lo descalificaron porque no le quedaba suficiente combustible en el depósito. Así que tenemos que hablar de las penalizaciones", dijo Marko en 'SpeedWeek', en el marco de 'Red Bull Media House' y explicó: "Está claro por qué Vettel casi se queda sin nafta, porque se había calculado una carrera normal y luego simplemente utilizó más en la lucha con Esteban Ocon y ningún piloto ahorra combustible en esta situación. ¿Dónde está la equidad en comparación con la acción de Hamilton?".

El asesor de Red Bull declaró que el Gran Premio de Gran Bretaña fue lo que más ha afectado a la escudería en la temporada y lo definió como una "catástrofe".

"Vino la gran catástrofe, sin culpa nuestra, con el choque de Hamilton contra la rueda trasera de Verstappen, que provocó un accidente espantoso y nos privó no solo de una victoria segura -porque Hamilton sabía que si no nos pasaba en la primera vuelta, no nos vería-, sino también de daños por valor de más de 1,5 millones de euros", expresó.

Silverstone, también afectó al rendimiento del auto #33 en el GP de Hungría, que finalmente terminó con más desgracias para el equipo, ya que en algún momento tendrán que acceder a un cuarto motor, lo que significaría una sanción de grilla.

"Pero también, como se vio después de la clasificación en el Hungaroring, el motor seguía dañado. Eso significa que en algún momento tendremos que recurrir a una cuarta unidad de potencia, lo que desembocará en una penalización", continuó Helmut.

Respecto a choque múltiple de la primera vuelta en el Hungaroring, el austriaco de 78 años afirmó: "Luego, en la carrera en Hungría empezamos en piso mojado y confiamos en Verstappen porque es el rey de la lluvia, hasta que llegó Bottas y se llevó por delante a dos de nuestros autos, cada uno con daños importantes: el lado derecho de Max se pudo reparar, pero el equilibrio desapareció por completo".

El auto de Verstappen no es el único que puede recibir una sanción, Pérez está en una situación similar o peor, ya que en la última carrera y su incidente provocaron que su segundo motor "desapareciera".

"En el caso de Pérez, el segundo motor ha desaparecido, y necesitaremos también un cuarto, lo que significará otra penalización. Estos dos incidentes, provocados por los pilotos de Mercedes, han hecho desaparecer nuestra ventaja en el campeonato de Pilotos y Constructores", comentó Marko.

Los mensajes de radio del piloto de Mercedes en medio de la batalla entre él y Alonso en Hungría generaron molestias en Helmut, quien se ha mofado de la situación. El #44 reclamó que la defensa que estaba realizando el asturiano era peligrosa a la velocidad que estaban rodando, pero esos reclamos solo quedaron para el recuerdo de los espectadores, ya que la FIA aclaró que Fernando pilotó correctamente.

"Luego están las radios de Hamilton sobre la peligrosa conducción de Fernando Alonso. Condujo de forma sensacional, se defendió de forma óptima, pero vino el mensaje de alguien que sacó a un competidor una carrera antes", ironizó.

A pesar de que Red Bull es segundo en la clasificación, las expectativas que tenía el equipo a inicios de año han sido superadas, sobre todo las que tenían en Verstappen, así lo confirmó el asesor: "La primera parte fue mejor de lo que esperábamos. Estamos a la altura de Mercedes tanto en chasis como en motor. Max está en un momento álgido, en su mejor año hasta ahora".