En la previa del partido con River, Mineiro contrató a una figura mundial

Atlético Mineiro se enfrenta con River por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido de ida se disputó este miércoles en el Monumental, mientras que la revancha será una semana más tarde en Brasil, pero en la previa del primero de los duelos, el club tiene todo acordado para sumar a una nueva estrella mundial: Diego Costa.

Según informaron, el ex delantero del Atlético Madrid y la Selección de España, firmará contrato por un año con opción a uno más. En las próximas horas se realizará la revisión médica aunque, seguramente, no será parte de la llave con el Millonario teniendo en cuenta que hace ocho meses que no disputa un partido oficial.

El delantero de 32 años está sin club desde diciembre de 2020, cuando rescindió su contrato con el Atlético de Madrid de común acuerdo por cuestiones personales. Desde entonces, había sonado en equipos como Benfica (Portugal) y Besiktas (Turquía), y hasta sonó como posibilidad para llegar a Boca durante la gestión de Jorge Amor Ameal y la vicepresidencia de Juan Román Riquelme.

Tras sus inicios en Portugal, el goleador nacionalizado español vistió las camisetas del Celta de Vigo, Albacete, Valladolid, Atlético Madrid, Rayo Vallecano, Chelsea y disputó con La Roja los mundiales de 2014 y 2018.