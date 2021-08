Dura eliminación de Nadia Podoroska en el WTA 1000 de Montreal

Camila Giorgi blasts past Nadia Podoroska 6-2, 6-4 to walk into the next round against Petra Kvitova!



Giorgi s'offre Podoroska 6-2 6-4 et donne rendez-vous à Kvitova au prochain tour.#OBN21 pic.twitter.com/lsQmNzbCg0