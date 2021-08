La sorpresiva y drástica decisión que tomó Delfina Pignatiello

Las actuaciones de Delfina Pignatiello no fueron las deseadas. La deportista no pudo demostrar lo que realmente vale y eso le generó un sinfín de críticas por los resultados obtenidos en los Juegos Olímpicos. Ante esto, y para preservar su "salud mental", la nadadora argentina tomó una drástica decisión que sorprendió a sus seguidores.

La joven de San Isidro dejó de escribir en Twitter, borró videos y fotos de su cuenta secundaria (@Soulisbw), además de eliminar todos sus videos de su canal de Youtube (con 72.500 suscriptores y 1,5 millón de reproducciones). "Ya no hago más streams. Gracias a los que me bancaron siempre", escribió en Twitch dejando en claro su firme posición.

"Perdón, de corazón. Me encantaría seguir haciendo streams y seguir con el canal de Youtube, pero estoy en una situación que me sobrepasa. Me siento muy lastimada y necesito priorizar mi salud mental y bienestar. No sé qué pasará de acá en adelante, pero sepan que los voy a extrañar. Y muchas gracias por el aguante. Me lo llevó en el corazón", expresó en un mensaje que publicó.

En su debut, la bonaerense registró un tiempo de 16m33s69 en los 1500 metros, marca que la posicionó octava en su serie y no le alcanzó para entrar entre las ocho mejores de la general. Posteriormente, en los 800m quedó en el octavo lugar, con un tiempo de 8m 44s 85, a 26.08 segundos de la rusa Anastasiia Kirpichnikova, quien se adueñó de la serie con una marca de 8m18s77.