"Volver es un deseo", la sincera revelación de un campeón con River

Manuel Lanzini fue uno de los protagonistas que colaboró en el último campeonato del fútbol argentino obtenido por River. Fue una de las figuras del equipo de Ramón Díaz y eso le permitió emigrar a Europa donde ha sido pieza fundamental para el West Ham, en sus seis años de estadía. Siempre sonó, o al menos surgió el rumor, para volver y fue el propio volante quien habló al respecto.

"He hablado mucho con Gallardo y con la dirigencia. La chance de volver nunca fue concreta, porque es una situación difícil. Yo tengo contrato con el West Ham, no van a querer regalarme porque hicieron una gran inversión. Obviamente me gustaría que me dirija, es un técnico que potencia a los jugadores. Ojalá que me dirija en algún momento y poder disfrutarlo", reconoció.

Y agregó: "El deseo de volver siempre está, pero no quiero ilusionar a la gente... Del lado de River y del mío siempre hubo buena predisposición, pero va más allá de nosotros. Lo económico no es un problema. Argentina no está pasando un buen momento y el tema seguridad es difícil. Es más complicado decidir, tengo dos años mas de contrato acá y no quiero generar falsas expectativas".

"Yo me crié en River, hice toda mi vida ahí. Tuve la chance de debut en el club del que soy hincha. Me tocó irme por los objetivos de mi carrera y creo que tomé un buen camino, pero el deseo siempre está", cerró