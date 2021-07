El arquero figura de la Copa América jugará en un equipo de Argentina

El boliviano Carlos Lampe será el arquero que incorporará Vélez Sarsfield con miras al comienzo del torneo de la Liga Profesional de fútbol (LPF) y la continuidad de disputa de la Copa Libertadores.



El guardavallas, de 34 años y oriundo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, rescindirá el vínculo que mantiene con su equipo, Always Ready, para sumarse a las filas del club de Liniers.



“(Carlos) Lampe tiene todo encaminado para ser refuerzo de Vélez. Será un préstamo por 18 meses. El jugador ya inició las gestiones para su desvinculación de Always Ready. Resta solamente ultimar detalles y confirmar la transferencia”, indicó el diario boliviano ‘La Razón’.



En cuanto finiquite esos trámites, el arquero del seleccionado de Bolivia en la Copa América que está desarrollándose en Brasil viajará a la Argentina y se pondrá a disposición del DT Mauricio Pellegrino.



Lampe ya tuvo una anterior experiencia en el fútbol argentino, cuando fue incorporado por Boca Juniors (2018), aunque no llegó a debutar oficialmente.



El club de Liniers concretará, de este modo, su primera incorporación en este mercado de pases y llegará el sustituto del ecuatoriano Alexander Domínguez, quien no renovó el contrato que se venció el pasado 30 de junio.



En tanto, la entidad todavía no resolvió si aceptará la nueva propuesta del Necaxa mexicano por el pase del zaguero central Lautaro Giannetti.



El equipo de Vélez continuará mañana la afinación en la preparación y sostendrá un nuevo amistoso en el estadio José Amalfitani. El adversario será Independiente, a partir de las 9.30.