¿Barcelona pasa la escoba? Unos 10 jugadores deberían irse para poder renovar a Lionel Messi

Pese a que ya tiene un acuerdo con Lionel Messi, el FC Barcelona no puede sellar la renovación de su máximo emblema ya que no le dan los números para cumplir con el fair play financiero de La Liga, motivo por el cual está obligado a reducir drásticamente su masa salarial.

Y para lograrlo, según informa hoy el diario catalán Mundo Deportivo, debería desprenderse de casi una decena de jugadores, entre ellos algunas figuras de peso.

Es que la idea inicial del Barcelona era sumar cinco refuerzos (Emerson, Eric García, Memphis, el Kun Agüero y Wijnaldum) y darle salida a 14 futbolistas. De momento, llegaron cuatro fichajes y ya se desprendieron de cinco jugadores (Todibo, Konrad de la Fuente, Junior Firpo, Matheus y Trincao), pero la limpieza debe continuar.

Las otras 9 salidas ya tienen nombre y apellido, pero todavía no logran resolverlas. Umtiti tiene vía libre, pero el francés no se quiere ir del club; a Pjanic, el gran refuerzo de la temporada pasada, también le abrieron las puertas; Coutinho es pretendido en la Premier League y están esperando una oferta; Dembélé es otro del que quieren desprenderse, pero las ofertas que había fueron retiradas por su lesión. A la lista se suman Neto, Aleñá y Braithwaite, y aún desprendiéndose de todos estos jugadores, no alcanza.

Por eso aparecen dos pesos pesados del plantel en la posible lista de prescindibles; Antoine Griezmann y Sergi Roberto, dos de los sueldos más altos.

Por ahora no hay nada definido, pero está claro que pasarán la escoba si quieren que Messi siga siendo Blaugrana.