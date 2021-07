Mientras Messi disfruta en Brasil, en Barcelona se vuelven loco con la renovación

El FC Barcelona se encuentra en una difícil encrucijada si quiere renovar a Leo Messi. Cada minuto cuenta y es que hace ya cinco días desde que dejó de ser formalmente jugador azulgrana. Laporta ha pedido en reiteradas ocasiones que la afición mantenga la calma respecto a la renovación ya que asegura que el club está trabajando para hacerla realidad e insiste en que ambas partes estarían interesadas en firmar. Sin embargo, tras la negativa de Javier Tebas, presidente de La Liga, de hacer la vista gorda con el Barça por el límite salarial, el club se ha topado con un obstáculo mayúsculo para mantener el futuro del astro argentino unido al club.

En cumplimiento con la normativa de La Liga, que establece un límite de masa salarial a todos los clubes para garantizar el 'fair play' financiero, el Barça debe reducir en unos 200 millones la masa salarial del equipo azulgrana respecto al año pasado. La delicada situación económica del club, especialmente agravada por el impacto del Covid-19, no ayuda. Se calcula que desde el inicio de la pandemia y el cierre de los estadios, hasta el pasado 30 de junio, el Barça ha sufrido unas pérdidas de unos 580 millones de euros. Eso supone que de los 347 millones de euros de límite salarial de la pasada temporada se deban reducir más de la mitad. Es decir, pasar de 347 millones a unos 150 o 160 millones de euros, el límite de clubes como el Villarreal o el Athletic Club. De la reunión entre Joan Laporta, Mateu Alemany y Javier Tebas podemos extraer dos cosas: la primera, La Liga será inflexible con el Barça y la segunda, por cada 100 millones que liberen de masa salarial pueden entrar 25. Además, para cumplir con la normativa, el Barça debe recortar su nómina de jugadores inscritos, ya que sobrepasa los 25 que se pueden inscribir como fichas personales.

El club está dispuesto a superar todo tipo de peripecias para conseguir pagar el precio, no solo económico, de tener al mejor del mundo. Laporta ha asegurado en varias ocasiones que Messi quiere quedarse y que la prioridad del Barça es que así sea. Por lo tanto, el Barça deberá sacrificar otros jugadores para cumplir con la normativa y conseguir inscribir a Leo Messi y los tres nuevos fichajes Memphis Depay, el 'Kun' Agüero y Eric García. Estas son algunas de las opciones del club para poder mantener a Messi en la plantilla:

SALIDA/ESTAMPIDA DE FUTBOLISTAS

Esta parece ser una de las opciones que ya ha puesto en marcha el club. Este fin de semana, el Barça ha empezado a dar salida a más jugadores. Por un lado, la venta de Junior Firpo al Leeds United por 15 millones de euros y por otra, la cesión de Francisco Trincao al Wolverhampton hasta junio de 2022. Recordemos también las salidas de Matheus Fernandes y la cesión de Konrad de la Fuente. De la misma manera, el club podría dar salida a Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, Miralem Pjanic, un reembolso importante para el club pero que no llegaría a cubrir los 200 millones que debe rebajar. Por tanto, no podemos descartar que pueda salir prácticamente cualquier otro jugador. Como por ejemplo, Griezmann, Busquets o Alba que tienen fichas más elevadas. Lo que no podría realizar el club son intercambios como el de Neto-Cillessen ya que lo prohíbe la normativa.

Esta vía podría resultar realmente peligrosa ya que la proporción actual para poder renovar a Messi e inscribir los nuevos fichajes supone hacer cuatro salidas por cada llegada. Eso significa que no todo pueden ser cesiones, traspasos o cartas de libertad, el Barça debe implementar otras vías.

OTRA REBAJA SALARIAL

Otra opción que contempla el club para reducir la masa salarial y llegar al límite que marca La Liga, es aplicar una rebaja salarial a los jugadores que más cobran; Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé. Está opción permitiría aligerar la masa salarial pero literalmente a coste de su plantilla.

A pesar de que los jugadores comprenden la situación e incluso algunos de ellos, como por ejemplo, Gerard Piqué, estarían dispuestos a aceptarlo, no podemos olvidar que ya se les pidió una rebaja salarial en el tramo final de la temporada 2019-2020 del 12%. Sergio Busquets explicó a la Cadena Cope que confía en el presidente y en que Leo seguirá vistiendo azulgrana y que "lo mejor es seguir muchos años jugando juntos".

EL PLAN DE BARTOMEU

Josep Maria Bartomeu, expresidente del Barça, en su día planteó una opción alternativa para poder aumentar los ingresos y así renovar a Leo Messi. La opción de Bartomeu sería vender el 50% del Barça Corporate, lo que supondría un aumento de los ingresos de unos 500 millones. El límite de masa salarial de cada club se determina en relación a los ingresos totales del club en un año una vez deducidos los gastos estructurales. Es decir, todos aquellos gastos que no tienen que ver con el ámbito deportivo directamente. Como por ejemplo, contratos de patrocinio, cuotas de abonados y socios, derechos televisivos, ingresos por competición (Liga, Copa y Europa), etc.