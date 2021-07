"Me duele el orgullo": la durísima eliminación de Emmanuel Lucenti en veinte segundos

Anticipo...

Los veinte segundos de combate de Lucenti

El duro análisis de Lucenti

Luego del combate, el argentino confesó: "No entiendo nada. Prefería haberme fundido 10 minutos, antes que perder así. No lo tenía en los planes. No lo vi. No pensé que me iba a atacar tan rápido, esperaba otra cosa. Sabía que se metía abajo, pero no con esos agarres. Me deja desconcertado y muy bajoneado. Me duele mi honor, mi orgullo, muy duro. No me deja hacer un análisis muy completo".

En segundo orden, Lucenti reclamó ayuda para los entrenamientos: "Para venir a un Juego Olímpico necesito estar en el tour, no puedo entrenar en Tucumán. Aprovéchenme un poco más. Qué hubiese pasado si hubiese tenido un poco más de entrenamiento...".

"Quiero pedirle disculpas a todos, al judo, a mi provincia. A veces se gana, a veces se pierde. Pero no me gusta. Ahora quiero pensar en qué voy a ser más útil para mi familia y para el judo", sentenció al final sobre su futuro.