La cruda reflexión de una deportista argentina por las agresiones en las redes sociales

La tiradora riojana Fernanda Russo, que en la noche del lunes culminó su participación en Tokio 2020, envió un mensaje para todos los argentinos a través del canal público de deportes: "Tengamos un poco más de cuidado con lo que escribimos".

"Los quería llamar a la reflexión un minuto como argentinos. Así como hemos recibido muchos mensajes de amor que agradezco, también hemos recibido mensajes de odio y muchos ataques injustificados en las redes. Tengamos un poco más de cuidado con las cosas que escribimos en la pantalla. Primero que nada, somos humanos", expresó.

Fernanda Russo no se guardó nada.

Russo, plata en los Panamericanos 2015 de Canadá; olímpica en los Juegos de Río 2016 y ganadora de la medalla de bronce en los Panamericanos de Lima 2019, compitió en los Juegos de Tokio 2020 en dos pruebas: rifle de aire a 10 metros individual (se ubicó en el puesto 40°) y en carabina de aire comprimido de 10 metros en equipos mixtos junto a Alexis Eberhardt (fueron 27mos).

"Es mi segunda participación olímpica, y estoy contenta y movilizada, aunque algo enojada también porque no llegó el resultado esperado. Pero entiendo que es un proceso. Si no hubiese vivido las dificultades que viví en su momento, no sería la persona que soy hoy, ni la mujer que soy hoy, ni la deportista que soy hoy", analizó Russo.