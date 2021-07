Otra vez le dieron la espalda a Boca: mañana ante San Lorenzo y con los pibes

La conducción de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó esta tarde que Boca y San Lorenzo jugarán mañana desde las 21 y rechazó el pedido de la dirigencia "xeneize" para disputarlo el miércoles a la noche o el jueves.



Una nota presentada el domingo por el presidente de Boca, Jorge Ameal, buscaba una postergación de uno o dos días con la intención de poder contar con los titulares, aislados por protocolo sanitario en un hotel céntrico desde que regresaron de Brasil el miércoles pasado, tras quedar eliminado el martes de la Copa Libertadores.



La Liga difundió en un comunicado que le informó a Ameal que "de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de los torneos de la temporada 2021, los días y horarios programados serán inapelables por los clubes, quienes deberán cumplir obligatoriamente los mismos".



"Adicionalmente, el reglamento general de la AFA, en su artículo 105, establece que ningún partido podrá ser postergado a no ser que concurran las circunstancias establecidas en el artículo 121 de este reglamento, y ninguno podrá solicitar la suspensión de determinado partido aún cuando resultara dificultoso la concurrencia de su jugadores", agregó la LPF.



La resolución se tomó en una reunión de la mesa directiva de la Liga, y por eso no pudo participar el representante de Boca, Roberto Digón, su vicepresidente tercero, porque no integra ese espacio de conducción de la LPF.



En tanto, se resolvió suspender el encuentro de reserva que mañana desde las 10 iban a disputar ambos clubes en el predio de Ezeiza.



Y también fue suspendido el encuentro de reserva entre Talleres y Boca, que estaba programado para el viernes próximo a las 10 en Córdoba, por la 4ta. fecha.



Boca jugará de local mañana desde las 21, nuevamente con su plantel juvenil de reserva, ante San Lorenzo, por la tercera fecha de la Liga Profesional, con el arbitraje de Fernando Echenique.