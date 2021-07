La picante frase de Eto'o sobre Messi que retumba en Barcelona

Samuel Eto'o fue uno de los grandes delanteros que vistió la camiseta del Barcelona y su paso por el club es muy recordado, sobre todo por su gol en la final de la Champions 2009 ante Manchester United en el Olímpico de Roma, y por aquellos años compartió equipo con Lionel Messi, quien empezaba a convertirse en el mejor del mundo.

Ahora, el camerunés recordó aquella época y dejó una curiosa frase sobre el rosarino. En una entrevista con ESPN, un periodista mencionó que él había jugado con Messi y Eto'o lo corrigió rápidamente: "No, no, Messi jugó conmigo, yo no jugué con Messi", dijo.

Rápidamente, aclaró con una sonrisa que "en mi época, Messi jugaba conmigo, es diferente. Es totalmente diferente", en alusión a que él ya era un futbolista afianzado y con jerarquía, mientras quela Pulga, aunque ya daba de qué hablar, llevaba pocos años como profesional.

Eto'o llegó al Barcelona en 2004, el mismo año del debut de Leo, y lo hizo como el fichaje estrella. Se fue cinco años después totalmente consagrado y como una de las figuras del primer triplete de la historia del club, en el que anotó 152 goles en 234 partidos.