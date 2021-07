La contundente y fuerte autocrítica de Luis Scola tras la caída con Eslovenia

El capitán del seleccionado argentino de básquetbol, Luis Scola, no puso excusas por la abultada caída (118-100) en el debut por los Juegos Olímpicos Tokio 2020, reconoció que Eslovenia tiene "un jugador superlativo" como el base Luka Doncic y aceptó que "mereció la victoria por esta diferencia".

Herido en su orgullo por el resultado, el alero del Pallacanestro Varese de Italia lamentó el "mal partido" de Argentina en el Saitama Super Arena e instó a "mejorar un montón de cosas" en el próximo encuentro para volver a "ser competitivos". "Hoy jugamos mal y ellos tiene un jugador superlativo, de esos que salen cada 30, 40 o 50 años. Merecieron la victoria por esta diferencia", asumió.

Doncic, de 22 años, estrella de los Dallas Mavericks en la NBA, fue la figura excluyente del juego con Argentina al sumar 48 puntos, una marca que se convirtió en la segunda más alta de la historia olímpica después de las 55 anotaciones del brasileño Oscar Schmidt en un partido de Seúl '88. El base esloveno también bajó 11 rebotes y brindó cinco asistencias.

"Esto no cambia si hubiéramos ganado porque el análisis hubiera sido el mismo. Hay que buscar la manera de mejorar y agarrar las cosas que hicimos bien. Algunas cosas hicimos bien, metimos 100 puntos, aunque evidentemente no fueron tantas. Hay que mantener esas y ajustar para el próximo partido, competir contra España al más alto nivel posible y hacer lo mismo contra Japón", concluyó Scola. Argentina jugará su segundo partido del Grupo C este jueves desde las 9:00 con España.