Leandro Usuna no pudo meterse en la final del surf, que tuvo su estreno en los JJOO

El marplatense Leandro "Lele" Usuna no pasó el corte clasificatorio de una de las nuevas disciplinas olímpicas, el surf, que tuvo su estreno absoluto en la historia de los Juegos en las aguas de Tsurigasaki, prefectura de Chiba, situada unos 90 kilómetros al este de Tokio.



El argentino, campeón del mundo en 2014 y 2016 de la Federación Internacional de Surf (ISA), debutó en el heat inicial de la ronda 1, en el que se clasificó cuarto entre cuatro competidores con una puntuación de 8.27.



Fue superado por el brasileño Ítalo Ferreira (13.67), el japonés Hiroto Ohhara (11.40) y el italiano Leonardo Fioravanti (9.43), lo que lo obligó a participar de la ronda 2 para buscar un lugar en la siguiente instancia.



Pero en esa tanda de cinco surfistas, el argentino volvió a quedar en el último puesto con 9.67 puntos detrás del italiano Leonardo Fioravanti (12.53), el francés Jeremy Flores (11.37), el australiano Julian Wilson (11.27) y el alemán Leon Glatzer (10.43).



En las rondas, de media hora de duración, cada participante podía tomar un máximo de 25 olas, de las cuales las dos mejores determinaron la puntuación. Los criterios valorados por los jueces fueron la calidad, la variedad, la velocidad, el dominio y el estilo.



"Estoy feliz porque pudimos llegar hasta acá. En lo personal me gustan las olas de mayor tamaño, un mar con más fuerza. Pero estoy conforme porque luché, no dejé pasar olas y siempre estuve activo. Voy a seguir intentando para volver en la próxima", prometió "Lele" Usuna en diálogo con el canal TyC Sports.



El marplatense consiguió el ticket a los Juegos Tokio 2020 gracias a un guiño del destino: heredó la plaza del peruano Lucca Mesinas, que obtuvo la clasificación un mes atrás en el Mundial en El Salvador, y liberó de ese modo la que ya había conseguido al obtener la medalla de oro en los Panamericanos 2019, en los que el argentino fue segundo.



La competencia de surf continuará con series eliminatorias de dos corredores hasta llegar a la instancia de medallas el próximo martes.