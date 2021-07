El pedido de Boca a Tinelli antes de enfrentar a San Lorenzo que podría generar una fuerte polémica

Luego de afrontar el duelo ante Banfield con los pibes de la Reserva, que habían jugado un día antes, la dirigencia de Boca Juniors envió dos cartas a la Liga Profesional, dirigidas personalmente al presidente Marcelo Tinelli, con dos solicitudes relacionadas al tema y una de ellas justo en la previa del partido con San Lorenzo, del cual el titular de la LPF es reconocido hincha, y podría haber polémica.

En primer lugar, el Xeneize solicitó cambiar el día del partido para poder encararlo con el primer equipo, que permanece aislado tras regresar de Brasil. En principio, el partido está programado para el martes 27 de julio a las 21 horas, por lo que el club de La Ribera propone postergarlo mínimo 24 horas, ya que para ese momento sus jugadores ya habrán cumplido con la cuarentena impuesta por el Gobierno nacional.

La primera parte del pedido de Boca.

La solicitud fue firmada por el presidente Jorge Ameal y el secretario general Ricardo Rosica.

Pese a que la tercera fecha de la Liga Profesional se disputará entre los días martes 27 y jueves 29, por lo que el pedido del Xeneize no afectaría la programación, en principio Tinelli y compañía no le darían lugar a esta solicitud, según informa TyC Sports.

De confirmarse la negativa, seguramente se desatará la polémica teniendo en cuenta que a Boca ya le negaron la reprogramación del partido contra el Taladro, el cual jugó con los pibes que habían jugado un día antes por el torneo de Reserva, y sobre todo porque Marcelo Tinelli, reconocido hincha y presidente, con licencia, de San Lorenzo, durante la semana se burló de la situación del equipo de Miguel Ángel Russo en su programa de televisión.

Además, Boca Juniors envió una segunda carta en la que solicita que la Reserva no juegue sus próximos dos compromisos (martes vs. San Lorenzo y viernes vs. Talleres). "Nuestro plantel de Reserva está disputando una inusual seguidilla de partidos: viernes 23 frente a sus pares de Banfield, sábado 24 frente a la Primera División de esa misma institución, martes 27 versus la Primera División de San Lorenzo de Almagro, luego del cual debería estar viajando el jueves 29, a la ciudad de Córdoba, sin márgenes razonables de descanso ni entrenamiento", justifica el pedido firmado por el presidente Jorge Ameal.