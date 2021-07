Kraljev y Silvestro se despidieron en el remo

El binomio de las bonaerenses Milka Kraljev-Evelyn Silvestro quedó al margen de las semifinales del doble par ligero femenino de remo, en el marco de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, al finalizar hoy en el cuarto puesto de la manga 1 del repechaje.



Kraljev, de Tigre; y Silvestro, de Zárate; terminaron en el cuarto lugar de su serie de repesca con un tiempo de 7m39m53s. Para clasificar a las semifinales A/B, instancia previa a la lucha por las medallas, debían estar hoy entre los tres primeros equipos.



El ganador de la prueba fue Estados Unidos (Mary Reckford y Michelle Sechser), con un registro de 7.21.25, seguido de Bielorrusia (7.26.99) y Japón (7.34.45).



Las argentinas, únicas representantes nacionales en la disciplina en los Juegos de Tokio, habían ocupado el sexto y último lugar en su manga inicial, corrida ayer en el canal Sea Forest. La despedida será el martes con la final "C", en la que se definirán las últimas seis posiciones de la prueba (del 13ro al 18vo).



"No nos quedamos conformes con el resultado porque queríamos meternos en las semifinales, pero esto es la elite del deporte mundial y llegamos hasta acá", resaltó Kraljev en declaraciones a TyC Sports instantes después de finalizada la carrera.



"Estas son las cosas que te enseñan a ser más fuerte, a levantarte y seguir. Ahora nos planteamos un nuevo objetivo, que es hacer la mejor carrera posible en la final C", añadió Silvestro.



Para Kraljev es su tercer JJOO, luego de haber dicho presente en Atenas 2004 y Londres 2012. Por su lado, Silvestro interviene en su primera cita olímpica.



El remo aportó cuatro medallas históricas a las delegaciones argentinas en los JJOO. La más destacada fue la que obtuvo el binomio compuesto por Tranquilo Capozzo-Eduardo Guerrero, que consiguieron el oro en la modalidad doble par sin timonel en Helsinki 1952.



El mejor remero argentino de la historia, Alberto Demiddi (fallecido en el 2000, a causa de un cáncer a los 56 años) logró la medalla de plata en el single scull masculino en Munich 1972, escoltando al soviético Juri Malishev, a 1s. 41/100.



Cuatro años antes, en México 1968, el bonaerense había ocupado el tercer escalón del podio.



La cuarta medalla que aportó el remo a lo largo de la historia fue ganada por Julio Curatella-Horacio Podestá, en el doble par sin timonel, en Berlín 1936.