Quién es Laurel Hubbard, la primera atleta olímpica transgénero que competirá en Tokio 2020 y genera polémica

Laurel Hubbard nació como Gavin Hubbard y hasta 2012 compitió en halterofilia (levantamiento de pesas) en la categoría de hombres. Pero de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que comenzarán el próximo 23 de julio competirá en la categoría mujer y se convirtió en la primera atleta transgénero en participar de un juego olímpico.



Hubbard tiene 43 años y es hija de Dick Hubbard, exalcalde de Auckland, Nueva Zelanda. Ganó una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Halterofilia de 2017, que se celebró en Anaheim, California, en la categoría de +90 kg y ahora competirá por otro reconocimiento mundial.

Laurel Hubbard. Fuente: Marca.

La inclusión en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

Luego de su cambio de género, Hubbard solicitó al Comité Olímpico de Nueva Zelanda que la incluya para competir en la categoría femenina y, en consecuencia, la organización se pronunció a favor de esta petición al remarcar que la halterofilia "cumple con todos los criterios de elegibilidad exigidos por el Comité Olímpico Internacional (COI)"



"Reconocemos que la identidad de género en el deporte es una cuestión muy sensible y compleja que requiere un equilibrio entre los derechos humanos y la equidad en el terreno de juego", afirmó el director general del comité neozelandés, Kereyn Smith, mientras que Hubbard por su lado contó sentirse "honrada y agradecida".



Esta decisión se tomó a partir del último reglamento del COI en 2015 que establece que una persona que quiera competir en la categoría femenina o masculina debe simplemente declararse con ese género de manera legal y elimina la necesidad de una operación quirúrgica.



Por otro lado, para que la competencia no sea desleal el COI permite un tope de 10 nanogramos de testosterona por mililitro de sangre, el máximo que puede tener una mujer. Además, los hombres que estén haciendo la transición a mujer deben tomar medicación para bloquear la barba y la hormona que les da fuerza, mientras que las mujeres que hagan la transición a hombres no hay exigencia.



El mejor registro de Hubbard en levantamiento de pesas fue de 285 kilos, lo cual la posiciona entre las favoritas y tiene muchas posibilidades de ganar la medalla de oro. Sin embargo, Anna Van Bellinghen, halterofila belga, calificó la decisión del COI como "de mal gusto" y afirmó que Hubbard tiene más ventaja que el resto de las participantes.



"No sé si tendrán que hacer una nueva categoría, pero no es justo que las chicas se encuentren ahora con ese problema añadido. Por mucho que cumpla la normativa, su masa ósea no puede cambiarla de la noche a la mañana", afirmó Bellinghen.

