¿Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina en los Juegos Olímpicos?

No fue el mejor debut en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 para la Selección Argentina Sub 23, que perdió 2-0 ante Australia en Sapporo y quedó última en el Grupo C. Más allá del arranque fallido, el combinado de Sergio Batista tendrá revancha en los próximos días y buscará sumar una victoria que lo acerque a los primeros puestos.

Cuándo vuelve a competir la Selección Argentina Sub 23 en los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Además de con los Socceroos, la Albiceleste comparte su zona olímpica con Egipto y España, que vienen de igualar sin goles en su primera presentación y suman un punto cada uno. En la segunda jornada de la competencia, los dirigidos por el Bocha se enfrentarán al equipo africano, el próximo domingo 25 de julio, desde las 4.30, nuevamente en el moderno estadio de Sapporo y con la transmisión de TyC Sports y TyC Sports Play.

En caso de cosechar un buen resultado, la Selección Argentina Sub 23 irá tres días más tarde en busca de la clasificación a la siguiente fase contra la Roja. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, que se disputarán el sábado 31 de julio.

El fixture de la Selección Argentina Sub 23 en los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Selección Argentina 0-2 Australia, en Sapporo.

Egipto vs. Selección Argentina: 25/7, a las 04.30, en el Sapporo.

España vs. Selección Argentina: 28/7, a las 08.00, en Saitama.