La advertencia de Red Bull a Hamilton tras la polémica con Verstappen

Helmut Marko, asesor de Red Bull, ofreció una entrevista para el diario austriaco OE24, donde habló de todo lo vivido el fin de semana pasado en el Gran Premio de Gran Bretaña celebrado en Silverstone. Desde el equipo califican la acción de Lewis Hamilton como "negligente", "peligrosa" e "imprudente", pero advierten que la "venganza" no entrará en sus planes.

Helmut Marko.

"Todos vieron lo que pasó. Me pregunto, ¿se necesita más que meter la rueda delantera contra la rueda trasera del oponente? Ciertamente no apuntaremos a una venganza u otras estupideces. No llegaremos a ese nivel, pero la relación con Mercedes se volverá aún más tensa", reconoció.

Preguntado por el estado de salud de Max, actualizó que el neerlandés "aún se queja de rigidez en el cuello, pero por lo demás la recuperación está yendo sorprendentemente bien porque pensábamos que no podría moverse durante un par de días". "Está de vuelta en Montecarlo para trabajar con su fisioterapeuta", detalló.

El líder tendrá tiempo suficiente para volver en perfectas condiciones a la próxima batalla, el GP de Hungría, que se disputará entre el 30 de julio y el 1 de agosto. Un circuito a pedir de Hamilton, donde el de Mercedes encadena tres victorias consecutivas. Números, que no intimidan para nada a Red Bulll: "No hay motivo para tener miedo, suponemos que estará ajustado".