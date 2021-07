La gravísima lesión que deja sin Eurocopa a una estrella italiana

Baja sensible para Italia en esta fase final de la Euro. Leonardo Spinazzola será baja de 3 a 6 meses después de que se rompiera el tendón de Aquiles durante el encuentro entre la Azurra y Bélgica. De acuerdo a la cadena Sky Sports, el defensor de la Roma sufrió la fuerte lesión que lo obligó a retirarse del campo de juego al minuto 79 en el estadio de Múnich, en Alemania.

Spinazzola hacía una carrera en la segunda mitad cuando terminó lesionado cerca de la banda. Inmediatamente ha pedido el cambio y ha abandonado el campo en la camilla y entre lágrimas. Esta lesión no solo afecta al equipo de Roberto Mancini, que enfrentará a España en las semifinales, también se perderá el inicio de la Serie A, en donde tendrá a José Mourinho como su nuevo entrenador.

El lateral de la Roma fue consciente enseguida de la gravedad y no pudo ocultar su tristeza, tapándose la cara con ambas manos mientras era atendido sobre el césped por los médicos de la selección italiana y posteriormente cuando le retiraron en camilla del campo. Al igual que había ocurrido en los anteriores partidos, Spinazzola había sido uno de los jugadores más destacados.

A la selección italiana le ha sucedido lo mismo que previamente les pasó a Croacia y Suiza en sus duelos contra la selección española. Ambos combinados no pudieron contar con uno de sus mejores efectivos ante la Roja. La selección croata no pudo disponer de Perisic tras dar positivo por coronavirus, mientras que Suiza no pudo alinear este viernes a su gran estrella, Xhaka.