El campeón del fútbol argentino quiere arrebatarle un jugador a River para reemplazar al Pulga Rodríguez

Colón de Santa Fe se consagró campeón de la Copa de la Liga Profesional con Luis Miguel Rodríguez como estandarte y gran figura, sin embargo el Pulga no llegó a un acuerdo para renovar, emigró a Gimnasia y Esgrima La Plata y la dirigencia del Sabalero comenzó a moverse para encontrar su reemplazo.

Y en esa búsqueda apuntó hacia Núñez, ya que en Santa Fe interesa el delantero Lucas Beltrán, de River Plate, quien no pudo viajar a Estados Unidos a realizar la pretemporada con el primer equipo ya que luego de sus vacaciones en Italia no había cumplido con los días de cuarentena que exige el gigante norteamericano y en la escala en Lima debió quedarse y regresar a Argentina.

En el último semestre Beltrán alternó entre Reserva y Primera, donde marcó su primer gol precisamente ante Colón, el equipo que quiere sumarlo a sus filas.

En principio, Marcelo Gallardo no quiere desprenderse de ningún futbolista, mucho menos de algún delantero ya que aún no se sabe si Rafael Santos Borré terminará renovando o no. Sin embargo, cabe recordar que cuando River negoció con Defensa y Justicia por el regreso de Enzo Fernández antes de finalizar su cesión, ofreció otro jugador a préstamo y las opciones fueron Beltrán y Benjamín Rollheiser, una señal de que quizá podrían dejarlo salir a préstamo para que tenga rodaje.