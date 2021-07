La hija de Reutemann reveló crudos detalles sobre últimos días de Lole

A poco más de una semana del fallecimiento del ex Fórmula 1, Carlos Reutemann, Cora, su hija mayor, publicó una series de fuertes tuits donde reveló que su padre no murió por cáncer sino por "un estado de abandono" durante la pandemia, que abarcó todo el año pasado y algunos meses de este 2021.

"Quiero dejar a papá descansar en paz, pero no es verdad que tenia cáncer. No murió de eso. En todo caso, estuvo en un estado de abandono durante todo el 2020 y unos meses del 2021 por la pandemia y presentando una anemia de 5g / dl cuando lo normal es 13,2 g / dl a 16g / dl", escribió, en clara alusión a la persona que convivió con el Lole el último tiempo.

Y redobló la apuesta cuando le preguntaron sobre el "estado de abandono": "No sé, pero yo me daría cuenta que una persona está mal si convivo con ella. Papá tenía un corazón muy fuerte, podría haber vivido hasta los 90 años por lo menos". Cora ya había protagonizado un cruce con la última pareja de su padre al denunciar que no pudo verlo durante parte de su recuperación.

Pero todo no quedó ahí y siguió tirando leña al fuego: "Que cada uno interprete lo que quiera , yo creo haber sido MUY clara . Además soy creyente y sé que mi padre está en un lugar mejor. No necesito procesar nada porque tuve la bendición de poder estar con él los últimos 2 meses , decirle todo lo que le quería decir y besarlo todo lo que no había podido besarlo antes".

El pasado 7 de julio, Carlos Alberto Reutemann, falleció a los 79 años en la capital santafesina. Estaba internado en la unidad de cuidados intensivos del Sanatorio Santa Fe, a donde fue trasladado tras deteriorarse sus parámetros clínicos.