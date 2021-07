Los Wallabies derrotaron a Francia en un partido para el infarto

El seleccionado australiano de rugby venció hoy a Francia, por 33 a 30 con un penal de Noah Lolesio en el último minuto, y se quedó con la serie de gran nivel y emoción (todos los partidos se definieron sobre la hora) que ambos países celebraron en Oceanía por 2 a 1.





El cotejo se jugó en el Suncorp Stadium de Brisbane y en los dos anteriores Australia le ganó a los galos 23-21 en tiempo adicional y en el segundo Francia se impuso por 28-26 con un penal de Melvyn Jaminet a los 78 minutos.



Hoy Australia sumó los puntos con tries de Tate McDermott y Taniela Tupou, y un try, tres conversiones y cuatro penales de Lolesio que totalizó 23 puntos y fue la gran figura del test.



Por su parte, los franceses llegaron a los 30 tantos con tries de Baptiste Couilloud, Cameron Woki y Pierre Louis Barassi y tres penales y tres conversiones de Jaminet,



Australia se prepara para jugar el Rugby Championsjip 2021 junto a la Argentina, Nueva Zelanda y Sudáfrica



e integrará el Grupo C en el mundial de Francia 2023 con Gales, Fiji, Europa 1 y un equipo de la clasificación, mientras que los galos estarán en el Grupo A con Nueva Zelanda, Italia, Africa 1 y América 1.