Video conmovedor: Messi hizo feliz a un abuelo de 100 años que anota los goles del "10" en un cuaderno

Luego de emocionar a un país entero tras ganar la Copa América, Lionel Messi cumplió el sueño de Hernán, un abueno de 100 años que sigue la carrera del astro argentino desde sus inicios de una manera muy particular: anota a mano en su cuaderno todos los goles que el "10" hizo durante toda su carrera futbolística.

"No conoce la tecnología. No tiene teléfono, no tiene internet, ni computadora. Anota en sus hojas todos y cada uno de los goles de Messi. Lleva la cuenta de todos los partidos. Cada vez que juega el Barça. Como no lo puede ver por la tele, me llama y me pregunta cuántos goles metió Messi”, describió su nieto Julián Mastrángelo en sus redes sociales.

La historia se viralizó y llegó al propio Lionel Messi que decidió responder. El jugador, en agradecimiento, le dedicó unas emotivas palabras a Don Hernán: "Hola Hernán, bueno obviamente me llegó tu historia. Me pareció una locura, ni yo tengo guardado los goles de esa manera, quería mandarte un abrazo grande y agradecerte por eso que haces, por el seguimiento, lo mejor”.

Luego de un instante de silencio, Don Hernán cayó en la cuenta del significado que tenía el mensaje que le dedicó el capitán de la Selección. "Te seguiré hasta el final", deslizó el hombre en el video que conmovió a los amantes fútbol.