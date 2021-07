Sigue el escándalo en Real Madrid: durísimos audios de Florentino Pérez contra Cristiano Ronaldo y Mourinho

Este martes el diario español El Confidencial sacó a la luz polémicos audios del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, criticando duramente a dos símbolos del club como Iker Casillas y Raúl González Blanco. Los mismos datan de 2006, cuando aún no era presidente del club.

Y este miércoles el escándalo se agrandó ya que aparecieron nuevos audios, esta vez de 2012 cuando ya era mandatario madridista, castigando duramente a Cristiano Ronaldo y José Mourinho.

Sobre el crack portugués, Florentino dispara que "está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, que la vio todo el mundo mundial... ¿Por qué crees que hace esa tontería?".

Esa "última tontería" eran las declaraciones de Cristiano Ronaldo en septiembre de 2012 después del partido de Liga jugado contra el Granada, en las que aseguró no celebrar los goles por estar "triste" y que la directiva del club blanco "sabía por qué".

"Mendes (su representante) no manda nada en él. Igual que no manda nada en Mourinho. Cero patatero. Hasta para las entrevistas. Nada. Ni puto caso", agrega el presidente blanco sobre el DT.

"Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera. Estos son dos anormales, porque estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen. Además, con esa cara que tienen, con esa manera desafiante, que le caen mal a todo el mundo... ¡Si la publicidad es lo contrario, es todo lo contrario!", cerró.