La contundente frase de Sergio Ramos sobre Mbappé tras su llegada al PSG

Sergio Ramos confesó que le gustaría que Kylian Mbappé permanezca en el PSG. Sin embargo, reconoció que el Real Madrid, principal interesado en quedarse con el francés, es "el mejor club a nivel histórico" y "los mejores en alguna etapa tienen que pasar por allí".

En una entrevista con la prensa española, Ramos aseguró que llega al PSG "con ilusión, empezando de cero" para aportar su "espíritu ganador".

Sobre Kylian Mbappé

"Me gustaría que siguiera aquí, es un grandísimo jugador, joven, que puede hacer historia. Aquí o en el Real Madrid, si tiene que irse", comentó Ramos.

"No estoy en la mente de Kylian, pero me gustaría que siguiera. Es un jugador determinante, que marca la diferencia y que tiene un futuro grande por delante. Aquí tiene un equipo que puede ayudarle a lograrlo. Yo aporto mi experiencia, todo lo que he vivido estos años en el Real Madrid, mi espíritu ganador. Si eso puede contagiar a algún compañero, puede ser un éxito por mi parte. Le quiero a mi lado", señaló.

Su adaptación en el PSG

"Estoy muy feliz, integrándome dentro del equipo, de una cultura y una ciudad nuevas. Soy una persona optimista, valiente, que le gustan los retos y con ilusión por seguir ganando. Ojalá que me vaya la mitad de bien que en el Madrid", aseguró.

"Vengo al equipo idóneo a empezar de cero, no tiro de currículum, quiero sumar lo máximo que pueda a este equipo", señaló el futbolista, que consideró "positivo" salir de su "zona de confort" para buscar nuevos retos.

"He llegado a uno de los mejores equipos del mundo y tiene un grandísimo proyecto que quiere ganar. Estoy orgulloso de haber tomado esta decisión", señaló.

Sobre su ausencia en la Eurocopa

El defensa se dijo "triste" por no haber podido ir a la selección en la pasada Eurocopa: "Lo he echado de menos, he estado muchos años y me hubiera encantado, soy el que más veces he vestido esa camiseta. Seguiré trabajando para rendir a un máximo nivel para volver cuanto antes, porque es algo que me sigue motivando".

"La admiración que sentimos por los de fuera nos falta con los nuestros. Ojalá cambie con los años. Pero seguimos teniendo el mismo problema, los que vienen son cracks y cuando los tenemos en casa no lo valoramos. Tenemos que aprender a admirar más a la gente y envidiar menos", comentó Ramos.